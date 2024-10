La sedia da ufficio Newtral ha il supporto lombare adattivo: relax anche al lavoro

Cerchi la sedia da ufficio perfetta per salvaguardare la salute della tua schiena? Allora Newtral MAGICH002 e MagicH-BPro sono decisamente imperdibili, specialmente a questo prezzo: sedie ergonomiche e comode, con supporto lombare adattivo, in offerta ad un prezzo particolarmente ghiotto (grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying).

Codice sconto Newtral MAGICH002 e MagicH-BPro: la sedia ergonomica con supporto lombare adattivo, al miglior prezzo

Crediti: NEWTRAL

Cosa rende Newtral MAGICH002 e MagicH-BPro diverse da altre soluzioni? Le sedia ergonomiche sono dotate di un particolare supporto lombare che si regola da solo: questo segue automaticamente il movimento della zona lombare, fornendo un supporto costante in ogni momento. Lo schienale della serie può essere regolato in altezza e inclinazione, così come il poggiatesta e i braccioli. In questo modo puoi lavorare o studiare all’insegna della comodità, senza sforzare eccessivamente la schiena.

Crediti: NEWTRAL

La sedia ergonomica Newtral MagicH-BPro (versione con poggiapiedi incluso) scende a 254€ su Geekbuying grazie al codice sconto “NNNIT09261“, con la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Si tratta di una cifra importante per una sedia da scrivania, ma viste le sue caratteristiche il prezzo finale è parecchio ghiotto: se cerchi il massimo comfort a casa o in ufficio, allora hai trovato la soluzione perfetta! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

