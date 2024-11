Recensione Angwatt CS1: i suoi 1000 watt e 70 km di autonomia ti faranno innamorare di questo monopattino off-road

Con i suoi 1000 watt di potenza, una struttura realizzata in ferro ed alluminio, la possibilità di percorrere salite fino al 30° di pendenza e di supportare un carico massimo di ben 200 Kg, l’Angwatt CS1 non è di certo un monopattino qualsiasi. E non è neppure il modello più potente prodotto dal brand.

Lo stiamo testando da qualche tempo e, ve lo devo dire, è difficile trovare un prodotto venduto in questa fascia di prezzo che garantisca la sua potenza ma, soprattutto, la sua stabilità. Certo, non è un prodotto per tutti, anche perché pesa 34 Kg, ma siamo pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro.

Recensione Angwatt CS1: monopattino off-road potente ed economico

Videorecensione Angwatt CS1

Unboxing e montaggio

Angwatt CS1 arriva in una confezione piuttosto ingombrante e non totalmente assemblato. Una volta estratto dalla confezione bisognerà montare il manubrio, il computer di bordo ed il parafango posteriore: ma, tranquilli, non è nulla di particolarmente complicato ed è tutto fattibile sfruttando gli attrezzi che escono in confezione.

Dato il peso però, il mio consiglio è quello di farvi aiutare da qualcuno quantomeno per estrarlo dalla scatola, perché 34 Kg in un prodotto che è anche piuttosto difficile da impugnare, si fanno sentire tutti.

Caratteristiche tecniche – Angwatt CS1

Potenza motore: 1000W (posteriore);

Velocità massima: 55 km/h;

Batteria: 48V 21.3 Ah;

Pneumatici: da 11 pollici;

Due velocità di guida;

Luce anteriore/posteriore LED;

Telaio lega d’alluminio e ferro;

Peso netto (con batteria): 34 Kg.

Design e materiali

L’Angwatt CS1 è uno dei pochi monopattini elettrici della sua fascia di prezzo, che può vantare un telaio composto da componenti sia in lega d’alluminio che in lega di ferro. Una scelta non comune, che ha ovviamente il pro di renderlo molto più stabile e solido ma, al contempo, la il “contro” di contribuire ad un peso molto importante: pesa 34 Kg, e si sentono tutti quando, ad esempio, si ha la necessità di caricarlo in auto. Vero è però che si tratta perlopiù di un prodotto da utilizzare in particolari “situazioni”, non necessariamente in città ma soprattutto sugli sterrati e negli off-road: in quelle condizioni è davvero divertentissimo.

Angwatt CS1 si avvia con una tessera NFC che andrà avvicinata al piccolo controller posizionato sul manubrio ma che effettivamente è pensata un po’ al contrario. Nel senso, è un ottimo sistema aggiuntivo di sicurezza (poco ma sicuro), ma la cosa che non mi ha fatto impazzire è che per accendere il monopattino sarà necessario premere prima il tasto di accensione poi avvicinare la tessera allo schermo, mentre per spegnerlo basterà avvicinare solo la tessera allo schermo.

Buona anche l’altezza da terra della pedana, che è molto più alta della media ed ha una larghezza superiore alla media del segmento, davvero eccezionale il connubio tra pneumatici da 11” e sistema ammortizzante: un’accoppiata che cambia totalmente l’esperienza di guida, rendendola non solo più confortevole, ma adatta a praticamente a tutti i fondi stradali.

Come “categoria” vuole, anche il nuovo Angwatt CS1 utilizza dei pneumatici off-road tubeless che sono collegati ad un sistema di ammortizzazione a quattro bracci oltre che a due freni a disco di tipo meccanico, che svolgono molto bene il loro lavoro. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere un sistema di freni idraulici piuttosto che i “tipici” freni meccanici, ma è una mancanza che effettivamente non influenza negativamente la guida.

Così così il display, che va montato al centro del manubrio e che sul tachimetro segna addirittura 150 Km/h (pura scenografia): in realtà è un buon display, purtroppo però soffre tanto della luce diretta del sole e, in queste condizioni, potrebbe risultare davvero poco leggibile.

Buono il posizionamento dei tasti di controllo sulla sinistra del manubrio e dell’acceleratore sulla destra dello stesso, che sono entrambi facilmente accessibili, ed anche se purtroppo l’altezza del manubrio non è regolabile, le dimensioni dell’Angwatt CS1 sono buone un po’ per tutte le altezze anche se è un modello che si rivolge di più alle persone alte 1.75 m in poi.

Insomma, è un monopattino elettrico molto solido, che può gestire un carico massimo di ben 200 Kg e che è dotato di un buon faro LED, di luci di posizione e di frecce di direzione. Ha anche un parafango posteriore, che andrà montato al momento dell’assemblaggio del monopattino, ma che è studiato in maniera certosina, non è rumoroso e fa molto bene il suo lavoro.

Motore, freni e guidabilità

È indubbio che con i suoi 1000w di picco, generati da un motore singolo posteriore, l’Angwatt CS1 sia un monopattino in grado di garantire delle prestazioni da primo della classe. Non per niente, come già detto, riesce a supportare un peso massimo di 120 Kg e a percorrere salite fino a 30° di pendenza: la guida è estremamente appagante, e lo è soprattutto a basse velocità in cui si sente comunque tutta la coppia e la potenza erogata dal motore grazie alle quali si potranno percorrere salite anche molto ripide senza alcun problema.

Tutta questa coppia comunque, vi farà sicuramente divertire negli off-road e vi darà una grande mano anche nelle partenze più complicate, magari in salita. Insomma, che lo si utilizzi sull’asfalto, sulla sabbia o sulla terra, anche grazie all’ottimo sistema a doppia ammonizzazione questo Angwatt CS1 non vi deluderà mai ed aprirà le porte a tante possibilità di percorrenza. In soldoni, non ci sarà un fondo stradale sul quale non potrete andare.

Prima di mettervi in moto con questo monopattino però, il mio consiglio è quello di controllare attentamente la regolazione dei freni a disco anteriore e posteriore, perché nel mio sample ho dovuto stringere leggermente quello posizionato sulla ruota motrice.

Quando si va un po’ più veloce però è importante prenderci la mano, perché l’unione tra la frenata rigenerativa ed i freni potrebbe produrre una decelerazione piuttosto decisa. Insomma, prima di andare veloci, cercate sempre di conoscere il monopattino.

Autonomia della batteria

Molto bene la batteria. Non tanto per i suoi 48v, che a mio avviso sarebbero potuti essere anche 52v, quanto per la capienza. In genere, questa tipologia di monopattini off-road sono animati da una batteria da 18 Ah, mentre nell’Angwatt CS1 la batteria è da 21.3 Ah. Il che si traduce in un’autonomia maggiore soprattutto in quelle situazioni in cui il motore viene messo più sotto pressione.

E sono proprio questi 21.3 Ah che hanno leggermente aumentato il peso del monopattino, poco male però perché con la marcia più veloce sono riuscito a raggiungere circa i 48 Km di autonomia, mentre andando piano a mio avviso si possono raggiungere facilmente i 60/65 Km. Niente male, anche se una cosa va detta: scesa sotto la capienza del 50%, la batteria del mio sample ha sofferto di un drain piuttosto marcato, meno uniforme e più veloce, di quanto ho notato del primo 50% di capienza.

La ricarica, come al solito è piuttosto lenta: per ricaricare totalmente la batteria ci vorranno circa 8 ore con l’alimentatore incluso in confezione.

Prezzo di vendita e considerazioni

È possibile acquistare l’Angwatt CS1 in sconto a 563.70 euro utilizzando il coupon che trovate nel box in basso. Certo, è un monopattino non perfetto ma nella nostra prova si è rivelato un prodotto molto piacevole da guidare, in cui la qualità costruttiva e la solidità del telaio si sono rivelati decisamente più solidi rispetto ad altri modelli nella sua stessa fascia di prezzo. Ha poi una batteria ed una potenza che vi permetterà di fare delle lunghe gite fuori porta, ma nonostante ciò si potrebbe rivelare un buon compagno dei pendolari cittadini.

Gli unici veri nei sono il peso, che è davvero importante (ma effettivamente è giustificato dalle sue caratteristiche) ed il display che, in alcune condizioni di luce, potrebbe risultare difficilmente visibile.





N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

