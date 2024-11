Nintendo ora ha il suo Spotify con le musiche dei giochi più famosi

Improvvisamente Nintendo ha sorpreso i suoi utenti lanciando una nuova applicazione dedicata allo streaming musicale. Nasce proprio così Nintendo Music, con un annuncio inaspettato e conferendo ai fan una possibilità unica nel suo genere: grazie a questa nuova app, potranno infatti ascoltare in ogni momento le colonne sonore dei loro giochi preferiti (dell’azienda nipponica).

Nintendo Music, l’app disponibile su Android e iOS riporta i nostalgici indietro nel tempo

Che sia con una Nintendo Switch o con una console del passato, è capitato a tutti di appassionarsi alle colonne sonore dei titoli più famosi come The Legend of Zelda, Super Mario, Animal Crossing e non solo. Tutte quelle melodie che contribuiscono a rendere l’atmosfera unica all’interno di un titolo restano impresse nella mente e questa volta a rispolverarle ci pensa Nintendo Music. La nuova app disponibile per tutti i membri Switch Online, consente di ascoltare le tracce più iconiche girando tra i vari cataloghi disponibili.

C’è inoltre anche la possibilità di creare delle playlist da poter condividere e di scaricare la musica offline. Il catalogo è davvero molto ampio, annoverando al suo interno brani famosissimi appartenenti ai classici titoli tra cui Super Mario Bros, Animal Crossing, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon, Splatoon 3 e molti altri. Insomma, chi aveva bisogno di un tuffo nel passato può arrivare fino a 40 anni fa assaporando la storia dei videogiochi direttamente tramite le loro colonne sonore. L’applicazione è disponibile gratis su Apple App Store e Google Play Store; tuttavia è necessario avere un abbonamento Nintendo Switch Online attivo.

