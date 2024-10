Samsung starebbe pensando ad un nuovo marchio per attirare i giovani e battere iPhone

Gli appassionati e il pubblico in generale sono abituati a Samsung e ai suoi smartphone facendo riferimento ad una sola linea, ovvero Galaxy. Ma cosa succederebbe se improvvisamente il colosso sudcoreano decidesse di introdurre un nuovo marchio solo ed esclusivamente dedicato alla fascia alta? La notizia bomba arriva in queste ore proprio dal versante orientale, con il gigante tech che avrebbe intenzione di rivedere la sua strategia di branding.

Galaxy non basta più? Samsung pensa ad un nuovo brand premium

Sono ormai diversi anni, per la precisione 15, che Samsung utilizza il brand Galaxy per ognuno dei suoi smartphone, ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Le voci provenienti dalla Corea del Sud hanno fatto trapelare l’interesse da parte della società orientale nel voler offrire ad un pubblico più giovane un nuovo marchio. Questo, riservato solo ed esclusivamente a smartphone di fascia premium come il nuovo Galaxy Z Fold 6 Special Edition, avrebbe un solo intento: battere Apple e i suoi iPhone.

Alcuni studi hanno mostrato infatti che, oltre al 90% dei giovani americani che preferiscono iPhone, c’è anche un 64% di coreani compresi tra i 18 e i 29 anni che preferisce i melafonini di Apple. Da qui dunque si evince la necessità di smuovere gli equilibri, uscendo all’occorrenza anche fuori dagli schemi lanciando un nuovo brand che affianchi Galaxy. Al momento, secondo le indiscrezioni, Samsung starebbe valutando la fattibilità di questo nuovo progetto, il quale potrebbe consentire all’azienda di riconquistare una posizione forte nel mercato che interessa la fascia di utenti più giovane.

