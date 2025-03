Recensione Roborock F25: pulizia profonda, nel minor tempo possibile

Che gli italiani siano sempre più interessati al mondo della pulizia automatizzata è un dato di fatto. Lo stiamo notando ormai da tempo sia per quanto riguarda i robot aspirapolvere che le lavasciuga, prodotti che testiamo sui nostri canali fin dagli arbori. Ed è proprio in questo contesto che Roborock è probabilmente il brand che meglio sta facendo negli ultimi anni, grazie a prodotti ricchi di funzionalità e tecnologie, nati con l’unico scopo di semplificare la pulizia domestica.

E la Roborock F25 ne è l’ennesima conferma: la nuoca lavapavimenti wet&dry, presentata inizialmente al CES di Las Vegas, è un prodotto che si distingue per la capacità di affrontare sporco ed umido in un’unica passata, grazie ad un motore super potente da 20.000 Pa e tutta una serie di tecnologie all’avanguardia.

Recensione Roborock F25: un concentrato di tecnologie che semplificano la pulizia di casa

Videorecensione Roborock F25

Design e materiali

Che la Roborock F25 sia una lavasciuga top di gamma, lo si nota già dal design. Anche se negli anni l’aspetto e la struttura di questa particolare tipologia di prodotto si è un standardizzata, nel nuovo modello del brand famoso anche per i suoi robot aspirapolvere ci sono tante differenze rispetto alla stragrande maggioranza delle alternative che offre il mercato.

Il design della Roborock F25 punta alla funzionalità, e la struttura molto snella assieme ad un posizionamento più basso dei serbatoi dell’acqua, la rendono molto più maneggevole nell’utilizzo. Questo design si chiama FlatReach 2.0, e permette alla lavasciuga di piegarsi fino a 180 gradi per riuscire a raggiungere anche le parti inferiori dei mobili, purché non siano più bassi di 12.5 cm. In sostanza, la Roborock F25 si può “sdraiare” completamente, ed è una caratteristica molto importante per un prodotto del genere che, in linea generale, soffre proprio di questo limite.

I contenitori dell’acqua sono decisamente più capienti rispetto agli altri modelli (parliamo di 870 ml per l’acqua pulita e 720 ml per l’acqua sporca) e, nonostante questo aumento di capienza (ed un peso di circa 6.2 Kg), il nuovo aspirapolvere lavapavimenti di Roborock continua ad essere uno dei più maneggevoli del mercato, anche grazie alla possibilità di ruotare la struttura della spazzola motorizzata di 70°.

Superiormente integra un display molto intuitivo, con quale è possibile avere accesso a tutte le informazioni relative al lavaggio, alla batteria, alla ricarica e all’auto-pulizia ed i pulsanti di controllo sono posizionati come sempre sul manico, consentendo un facile accesso a tutte le diverse funzionalità del prodotto con estrema semplicità.

Molto bene anche la spazzola motorizzata, che non solo è stata progettata in modo da riuscire a pulire lungo i bordi dei battiscopa o dei mobili (con un gap di circa 1 mm) ma che è dotata di una tecnologia anti-groviglio, per evitare che peli di animali domestici e capelli si “blocchino” nella struttura, ed integra il sensore DirTect grazie al quale è in grado di rilevare la quantità di sporco presente sul pavimento: è proprio questo sensore che permette alla Roborock F25 di gestire in maniera del tutto autonoma al quantità di acqua da distribuire e la potenza d’aspirazione necessaria, in modo da garantire sempre un lavaggio ottimale e risparmiare la batteria.

Per il resto tutte le componenti sono facilmente estraibili e lavabili, sia a mano che tramite il processo automatizzato (dopo lo vedremo meglio) e la spazzola si può estrarre con facilità tramite un meccanismo di sblocco laterale. Questo conferma ancora una volta la facilità di utilizzo e di pulizia.

Aspirazione e lavaggio

Roborock F25 arriva animata da un motore in grado di garantire 20.000 Pa di potenza d’aspirazione, che lavora a 450 giri al minuto. Capirete, quindi, che stiamo parlando di una lavasciuga in grado di affrontare qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più ostinato, e di aspirare anche grandi quantità di liquidi dal pavimento.

Ad ogni modo, utilizzarla è davvero molto semplice. Dopo aver riempito il contenitore per l’acqua pulita che, ricordiamolo, è posizionato proprio in prossimità della spazzola motorizzata, basterà impugnarla e prendere il tasto d’avvio. La lavasciuga può lavorare sia in modalità “lavaggio” che “aspirazione”, una funzione molto comoda da utilizzare ad esempio in caso di caduta accidentale di liquidi sul pavimento.

L’aspirapolvere si accende inclinandolo dalla posizione di riposo e in fase di lavaggio può essere utilizzato in modalità AUTO, ECO e MAX oltre che, come vi dicevo, in modalità asciugatura dei pavimenti.

Come già detto, il mio consiglio è quello di utilizzare sempre la modalità AUTO, in modo da sfruttare la tecnologia DirTect e risparmiare non solo batteria, ma anche acqua pulita e minimizzare la necessità di dover svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita.

Ma indipendentemente dalla modalità di pulizia utilizzata (io, per sicurezza, utilizzo sempre quella massima), in questi giorni di test con la Roborock F25 mi sono trovato egregiamente, e non ho mai avuto problemi di pulizia neppure tentando di “stressare” la lavasciuga. La sua spazzola ha un attrito con il pavimento tale da permetterle di eliminare anche le macchie più ostinate, e la sua maneggevolezza quasi fa dimenticare che si tratta di un prodotto pesante più di 6 Kg.

E proprio grazie alla sua spazzola anti-groviglio, Roborock F25 lavora benissimo anche con i capelli e i peli di animali domestici, uno scenario in cui si notano molto i vantaggi di utilizzare un sistema di pulizia ad acqua, con il quale si semplificherà non solo il processo di pulizia ma anche quello di manutenzione: una volta terminato il lavaggio, basterà svuotare il contenitore dell’acqua sporca e dargli una sciacquata.

Una volta terminata la pulizia del pavimento, arriva il momento di una dell’auto-pulizia, che arriva con un’altra novità. Utilizzarla è semplicissimo: al termine di una pulizia (o qualora si dovesse accendere l’indicatore), basterà posizionare l’aspirapolvere sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita e premere il tasto dedicato.

Roborock F25 inizierà ad auto-pulirsi, e lo farà utilizzando proprio l’acqua calda in modo da eliminare qualsiasi residuo di sporco, ed al termine del processo asciugherà le spazzole con l’aria calda a 90°: una temperatura molto alta che non solo evita la formazione di batteri e cattivi odori, ma permette anche l’asciugatura rapida in 5 minuti.

Autonomia della batteria

Roborock F25 arriva animata da una batteria da 4000 mAh con la quale è in grado di garantire una buona autonomia, soprattutto se utilizzata in modalità automatica. Utilizzandola con la modalità ECO, la batteria dovrebbe garantire circa 60 minuti di autonomia ma anche se utilizzata in modalità AUTO o nella modalità MAX, quello dell’autonomia non sarà assolutamente un problema: nei nostri test è arrivata fino a circa 30 minuti di utilizzo utilizzando sempre la massima potenza d’aspirazione e la massima quantità di acqua distribuita sul pavimento.

Nella media anche la velocità di ricarica: per una ricarica completa ci vorranno circa 4 ore, come accade in tutte le lavasciuga del mercato.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo della Roborock F25 è di 399 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla in sconto su Amazon e sullo store ufficiale del brand, usufruendo della promo di offerta lancio che fa scendere la cifra a 349,00 euro. Una cifra in linea con quanto offre ormai il mercato, per una delle lavasciuga più potenti in circolazione.

Ha un’ottima spazzola motorizzata, un motore in grado di aspirare qualsiasi cosa, ed una maneggevolezza da prima della classe nonostante il peso non proprio ridotto.



