OnePlus 13T confermato: il top compatto arriverà questo mese

La mania dei top di gamma compatti comincerà questo mese: dopo OPPO anche OnePlus ha confermato il debutto del suo flagship in formato mini, svelandone anche il nome. OnePlus 13T arriverà entro fine aprile ed ecco fare capolino i primi dettagli ufficiali sulle specifiche.

OnePlus 13T tra teaser e conferme ufficiali: cosa sappiamo del top di gamma compatto

La data di presentazione di OnePlus 13T non è stata ancora annunciata ma sappiamo che il flagship compatto arriverà ad aprile. I primi teaser svelano il nome commerciale, la confezione di vendita ed anticipano che si tratterà di un dispositivo equipaggiato con uno schermo più piccolo e dimensioni ridotte. Ovviamente non aspettatevi cambiamenti estremi: il telefono dovrebbe montare un pannello da 6,3″ di diagonale, contro i 6,82″/6,78″ di OnePlus 13 e 13R. Il design non è stato ancora mostrato, ma una foto leak potrebbe aver anticipato qualcosa: in altro trovate un concept render dedicato, ma l’ultima parola spetta sempre alla casa cinese.

Nelle scorse ore l’azienda ha confermato che OnePlus 13T avrà una batteria da oltre 6.000 mAh: secondo le indiscrezioni dovremmo avere un’unità al silicio-carbonio da 6.200 mAh (con ricarica rapida cablata da 80W). Non appena arriveranno altri dettagli ufficiali aggiorneremo questo articolo con le ultime novità.

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP/

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906 , OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X

con Sony , OIS, con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le