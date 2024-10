Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition: annunciata la data ufficiale

Aggiornamento 17/10: adesso c’è la data ufficiale per il nuovo pieghevole Samsung, le trovate nell’articolo.

Sono mesi che se ne parla, e finalmente la compagnia si è mossa per annunciare la data di presentazione dell’ a lungo vociferato Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Da tempo si rumoreggia di un altro smartphone pieghevole per la compagnia coreana, da affiancare al già esistente Z Fold 6 e caratterizzato da specifiche più avanzate, e il suo lancio è ormai dietro l’angolo.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition sta arrivando: ecco la data di presentazione ufficiale

Inizialmente, la data ufficiale era trapelata prima tramite un rivenditore sud-coreano partner di Samsung e poi dai media nazionali, e si credeva che il 18 ottobre sarebbero partiti i preordini e il lancio sarebbe avvenuto il 25 ottobre. Ma ora sappiamo che non sarà esattamente così: la data è ufficialmente fissata per il 24 ottobre, e anche se non viene citato esplicitamente Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition l’azienda lo lascia intendere citando un “nuovo pieghevole“.

Le differenze fra versione standard e “speciale” comprenderebbero materiali differenti, schermi più grandi da 6,5″ e 8″ con nuovo vetro UFG, scocca più sottile da 4,9/10,6 mm e una fotocamera da 200 MP. Niente da fare per il nostro mercato, però, perché sarebbe destinato unicamente a Sud Corea e Cina, nella speranza per Samsung che migliori le vendite nei pieghevoli.

