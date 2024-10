iPad mini 7 è fatto con gli scarti di iPhone 15 Pro: il tablet sarà meno potente?

In questi giorni Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPad mini 7, che potranno usufruire anche dell’intelligenza artificiale di Apple Intelligence grazie ai chip A17 Pro. L’hardware, tuttavia, potrebbe non essere di prim’ordine ma una versione originariamente destinata all’utilizzo in iPhone 15 Pro e poi successivamente scartata a causa di piccoli difetti.

A17 Pro in versione “binned” per iPad mini 7: le prestazioni potrebbero risentirne

Crediti: Apple

L’informazione, paradossalmente, arriva proprio da Apple: il chip A17 Pro che alimenta iPhone 15 Pro, infatti, è dotato di una CPU a 6 core e GPU a 6 core, a cui vengono affiancati 8 GB di RAM. Seppur non sia ancora noto il taglio di memoria per il nuovo iPad mini 7, il tablet compatto della compagnia di Cupertino utilizzerà il medesimo chip, ma con una CPU a 6 core ed una GPU a 5 core.

Prende largo, quindi, l’ipotesi che Apple possa aver deciso di utilizzare dei chip “binned“, ovvero delle versioni di A17 Pro non sufficientemente potenti per iPhone 15 Pro che però presentano piccoli difetti che possono essere risolti disattivando il core incriminato invece di buttare completamente il chip. Questa tecnica di “riutilizzo” dei chip non è nuova e, per fortuna, non dovrebbe comportare grandi cali nelle prestazioni.

