Kindle Colorsoft arriva in Italia: gli ebook adesso sono anche a colori

Amazon ha presentato in queste ore il nuovo Kindle Colorsoft, il primo e-book reader della compagnia con display a colori. Per la prima volta libri, fumetti, testi scolastici, guide di viaggio e graphic novel potranno essere visualizzate a colori su un dispositivo Kindle, con tante nuove funzionalità che potrebbero rendere Colorsoft l’e-book reader definitivo.

Il primo Kindle a colori arriva anche in Italia: libri e fumetti sono ancora più belli da vedere

Crediti: Amazon

Kindle Colorsoft è dotato di un display a colori da 7″, con 300 PPI B&W, tecnologia ottimizzata per la riproduzione dei caratteri ed una scala di 16 livelli di grigio. Nel display è integrata una luce frontale a regolazione automatica che, aggiunta al trattamento anti-riflesso, permette di leggere comodamente sia alla luce diretta del sole che al buio della sera. Lo schermo, inoltre, permette anche di regolare la tonalità della luce, scegliendo tra una luca calda ed una luce fredda.

Il dispositivo è certificato IPX8, in grado di resistere all’acqua, per consentire agli utenti di portarlo davvero ovunque, per esempio al mare, in piscina o nella vasca da bagno. Lo spazio di archiviazione a disposizione è di 32 GB, utile ad immagazzinare innumerevoli copie di libri, magazine, fumetti ed altre letture interessanti, con la possibilità di sfruttare anche gli abbonamenti Prime Reading e Kindle Unlimited.

Rispetto ai precedenti modelli migliora anche l’autonomia: la nuova batteria integrata infatti è in grado di assicurare fino a 8 settimane di utilizzo (mezz’ora al giorno, con Wi-Fi disattivato e luminosità a 13), mentre per la prima volta è possibile sfruttare anche la ricarica wireless tramite uno stand venduto a parte.

Kindle Colorsoft sarà disponibile in Italia a partire dal 30 ottobre in versione Signature Edition. I pre-ordini sono già disponibili su Amazon al prezzo di 299,99€ con spedizione gratuita tramite Amazon Prime.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le