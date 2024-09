Samsung Galaxy Z Fold Special Edition avrà il nuovo vetro UFG: come migliorerà

Non si chiamerà né Z Fold 6 Slim né Z Fold 6 Ultra bensì Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Fa strano che il numero 6 venga tolto, ma forse è perché Samsung vuole distaccarlo dal modello lanciato di recente, e vuole farlo anche lato caratteristiche. Non aspettatevi qualcosa di radicalmente diverso: la sostanza sarà quella, ma per rendere questa edizione veramente “speciale” sono attese delle innovazioni di vario tipo, come nel caso di questo inedito vetro UFG.

Come sarà fatto il nuovo “vetro” di UFG di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Rumored to get UFG which is thicker UTG except in the seam area which will help with scratch resistance, durability and seam visibility. — Ross Young (@DSCCRoss) August 29, 2024

UFG refers to UTG with uneven thickness, thinner in the seam where it folds, thicker elsewhere to enable a thicker chemical strengthening step resulting in improved scratch resistance, better durability, etc. — Ross Young (@DSCCRoss) August 30, 2024

Era il 2020 quando Samsung Galaxy Z Flip esordiva come il primo smartphone pieghevole al mondo dotato di protezione Ultra-Thin Glass, poi usato anche su Z Fold 2 e su tutti i modelli successivi fino ad adesso. Ideata da Samsung, questa tecnologia è stata pensata per ovviare all’annoso problema dei display pieghevoli, che per loro natura non possono essere rivestiti da un classico vetro essendo un materiale che non può piegarsi così tanto senza spezzarsi.

Grazie alla sua lavorazione, il vetro Ultra-Thin Glass sopporta piegamenti ad angolazioni così acute seppur con un difetto al momento non arginabile: essendo rivestito in plastica, è facilmente graffiabile. Dopo anni di stasi, ci sarebbe una novità in arrivo con Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, ovvero questo vetro UFG. L’acronimo non è ancora chiaro come si sostituisca a quello UTG (Ultra-Thin Glass), ma grazie all’insider Ross Young abbiamo qualche informazione al riguardo.

Il vetro UFG è un “UTG con spessore irregolare, più sottile nella parte dove si piega, più spesso altrove“: questa rinnovata conformazione permetterà una “fase di rinforzo chimico più spessa” che si tradurrà in una piega meno visibile ma soprattutto “una migliore resistenza ai graffi e una migliore durata“. E forse paradossalmente potrebbe aver aiutato Apple, che acquistare i display da Samsung e che in vista del suo primo iPhone pieghevole è alla ricerca di tecnologie del genere.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le