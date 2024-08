Samsung Galaxy Z Fold 6 non starebbe vendendo bene: ecco i primi dati

Quando venne presentato, il presidente TM Roh annunciò pubblicamente l’obiettivo di aumentare del 10% i numeri di vendita maturati da Samsung Galaxy Z Fold 6. Probabilmente non li conosceremo mai, questi numeri, essendo informazioni che difficilmente le compagnie sbandierano ai quattro venti a meno che non ci siano record in ballo. E stando a quanto affermato da Ice Universe, questa eventualità starebbe diventando sempre più remota.

Le vendite di Samsung Galaxy Z Fold 6 non sarebbero all’altezza delle aspettative

Samsung Galaxy Z Fold6 is worse than Fold5… It seems that AI alone cannot save Samsung.Globally, only 270,000 units were sold in the first two weeks. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2024

Non sono dati ufficiali, ma Ice Universe parla comunque di 270.000 unità vendute nel mondo in 2 settimane da quando è avvenuto il lancio sugli scaffali di Samsung Galaxy Z Fold 6. Per mettere meglio il numero in prospettiva, i rapporti dello scorso anno ci dissero che Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 raggiunsero assieme 1,02 milioni di unità preordinate solamente in 1 settimana e solo in Sud Corea, infrangendo il precedente record di vendite della serie Fold/Flip 4 che ammontava a 970.000 unità.

Calcolando che il meno costoso Samsung Galaxy Z Flip 5 ammonterebbe al 70% degli ordini totali, il fatto che Z Fold 5 sia stato preordinato in circa 300.000 unità in 7 giorni solamente nella madrepatria ci fa capire che 270.000 unità di Z Fold 6 vendute in tutto il mondo sarebbe tutt’altro che un buon risultato. Ma che i pieghevoli Samsung abbiano perso la posizione di monopolio degli scorsi anni lo sapevamo già: aziende come Huawei, Honor e Motorola stanno conquistando importanti fette di mercato, e forse Z Fold Special Edition potrebbe non bastare.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le