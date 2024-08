Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: la fotocamera farà arrabbiare chi ha Z Fold 6

Si è parlato in lungo e largo di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, quello che prima veniva chiamato Z Fold 6 Ultra, poi rinominato in Z Fold 6 Slim e infine sotto forma di Special Edition. Sul nome ci si è sempre interrogata, fra chi diceva che di “Ultra” non avrebbe avuto nulla e che l’unica differenza sarebbe stato lo spessore ridotto, da lì il soprannome “Slim”. Si sarebbe infine optato per Special Edition, per un pieghevole che dalla sua avrebbe una fotocamera migliorata.

Nuovi rumor su Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, questa volta sulla sua fotocamera

“Riuscite a immaginare quanto si arrabbierebbero gli acquirenti di Fold6 se, appena pochi mesi dopo l’acquisto, un dispositivo superiore in quasi ogni categoria arrivasse sul mercato statunitense?“. Questo è quanto affermato in maniera provocatoria dal noto leaker Evan Blass, che è tornato a pronunciarsi su Samsung Galaxy Z Fold Special Edition e sulle sue specifiche tecniche.

Sì, perché a detta sua cambierebbe il comparto fotografico, dove il sensore principale da 50 MP di Z Fold 6 verrebbe sostituito da uno da 200 MP; non viene specificato, ma può darsi che il sensore utilizzato sia lo stesso ISOCELL HP2 da 1/1.3″ presente su S24 Ultra ed S23 Ultra. Questi 200 MP verrebbe sfruttati tramite crop per offrire uno zoom 2x di qualità ottica, dando per scontato che erediterebbe il teleobiettivo 3x di Z Fold 6.

Su una cosa sembrerebbe sbagliarsi Evan Blass, però, ovvero la disponibilità geografica. Finora si è parlato di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition come di un modello pensato esclusivamente per l’Asia, mercato dove la competizione sulle specifiche è più agguerrita che in occidente. Non solo una fotocamera più avanzata ma anche display più grandi e spessore ridotto, per contrastare i vari pieghevoli Huawei, Honor e Xiaomi.

