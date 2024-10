Samsung Galaxy A16 4G/5G ufficiale: mai così tanti aggiornamenti per un low-cost

Aggiornamento 18/10: annunciata anche la variante 4G, ne trovate le novità nell’articolo.

I nuovi esponenti per la fascia economica si chiamano Samsung Galaxy A16 4G e 5G, e ancora una volta sottolineano la volontà della compagnia coreana di imporsi nell’aggiornare i suoi prodotti. Fra tutti i marchi del mondo Android, negli ultimi anni quello di Samsung è riuscito a spiccare per quantità e longevità lato aggiornamenti, anche nel segmento più tipicamente low-cost del settore telefonico.

Samsung presenta ufficialmente Galaxy A16 4G 5G: tutte le novità per la fascia economica

Samsung Galaxy A16 4G e 5G

Partiamo quindi parlando di software: Samsung Galaxy A16 è basato su Android 14 e One UI 6.1, con l’azienda che garantisce 6 anni di aggiornamenti. Questo significa che sia la versione Android che le patch di sicurezza verranno aggiornate fino al 2030, quasi alla pari dei 7 anni dei modelli di fascia più alta.

Spostandoci sull’hardware, Samsung Galaxy A16 4G/5G misura 164,4 x 77,9 x 7,9 mm, pesa 200 grammi per una scocca in plastica certificata IP54. Ha uno schermo Super AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con densità di 385 PPI, refresh rate a 90 Hz e luminosità fino a 800 nits. Il quadro tecnico comprende batteria da 5.000 mAh con ricarica 25W, sensore ID laterale, fotocamere da 50+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare, macro, frontale da 13 MP f/2.0, dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 2.0 ma niente da fare per l’ingresso mini-jack.

La differenza sta nel SoC: su Samsung Galaxy A16 4G c’è di nuovo il MediaTek Helio G99 4G a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz A76 e GPU Mali-G57 MC2, su A16 5G l’Exynos 1330 a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz A78, GPU Mali-G68 MP2, entrambi equipaggiati con 4 GB di RAM e 128 GB di ROM con slot microSD.

Samsung Galaxy A16 5G è disponibile nelle colorazioni Midnight Blue, Turquoise e Gray al prezzo di 249€; di Samsung Galaxy A16 4G non conosciamo ancora le cifre, e per entrambi manca un annuncio ufficiale per l’Italia.

