Recensione Movengine AirCore OWH: le prime cuffie over-ear, ma anche open-ear!

Il panorama delle cuffie over-ear difficilmente nel corso degli anni è riuscito a vedere una vera e propria innovazione per quanto riguarda il design, ma qualcuno potrebbe esserci finalmente riuscito. Stiamo parlando di Movengine, una compagnia cinese che ha progettato un paio di cuffie che oltre ad essere over-ear sono addirittura open-ear! Come? Scopritelo insieme a noi con questa recensione di Movengine AirCore OWH!

Recensione Movengine AirCore OWH

Design e materiali

Le cuffie Movengine AirCore OWH hanno un design estremamente particolare che diventa un tutt’uno con quella che è la caratteristica principale del prodotto: un paio di cuffie over-ear che però permettono anche un ascolto open-ear. Lo stile denominato “Open-Back Hollow Design“, infatti, prevede che i padiglioni sia forati per permettere una diffusione del suono più naturale e confortevole grazie alla tecnologia open-ear. Il padiglione, in questo modo, assume la forma di una ciambella che però nasconde una grande potenza di riproduzione musicale.

Le cuffie sono totalmente rivestite in tessuto, mentre i cuscinetti sono in soffice eco-pelle che si adatta bene sia al volto che all’orecchio. L’aggancio dei cuscinetti, inoltre, è magnetico e permette di rimuoverli con estrema facilità, in modo da poter ripulire velocemente gli speaker da polvere o altro. Sul padiglione destro sono posizionati i pulsanti per il volume e l’accensione, affiancati dalla porta USB-C per la ricarica della batteria.

Il foro nei padiglioni è rivestito in metallo, cosi come gli agganci che permettono la rotazione di 180° per riporli in confezione. Nel complesso, però, le cuffie sono davvero leggerissime: poco più di 300 grammi ed una vestibilità eccezionale. Complice anche la modalità open-ear, sembra quasi di non indossarle, eppure sentire lo stesso la propria musica preferita, con il vantaggio di poter lasciar respirare l’orecchio. Le cuffie, però, possono essere utilizzate anche come classiche over-ear, grazie ai due tappi in silicone inclusi in confezione, qualora non vi piacesse il tipo di suono ottenuto in modalità open-ear.

Le cuffie, inoltre, arrivato con una pratica custodia dello stesso colore e dello stesso tessuto scelto per il dispositivo e con una impugnatura ergonomica che permette di trasportarle ovunque senza fatica, proteggendole allo stesso tempo.

Riproduzione audio

Le cuffie Movengine AirCore OWH sono dotate di doppio driver dinamico da 28mm per le alte frequenze e 50 millimetri per le basse frequenze, per un campionamento da 40 Hz a 40 kHz. Le sonorità offerte da questo dispositivo sono davvero apprezzabili, con i dettagli audio che molto spesso risultano più naturali e meno artificiali, come se si stessimo ascoltando musica dal vivo e non in cuffia. Le cuffie offrono anche il supporto per un effetto Audio Spaziale, che simula la posizione e il movimento del suono in uno spazio 3D per creare un’esperienza più realistica ed immersiva.

L’open-ear, tuttavia, scopre il fianco ai rumori: quando c’è troppo fastidio intorno a noi, infatti, è molto meglio utilizzare i tappi in silicone per chiudere i fori ed utilizzare le cuffie come fossero delle classiche over-ear. Grazie al Bluetooth 5.3, inoltre, non ci sono problemi di compatibilità e connessione: le cuffie possono essere sfruttate con smartphone, PC e qualsiasi altro dispositivo dotato della medesima tecnologia wireless. Molto comodi, invece, i comandi sul padiglione destro che permettono di regolare velocemente il volume, con il tasto di accensione a scatto che funziona molto meglio dei più classici a pressione

Per quanto riguarda invece l’autonomia, la doppia batteria da 500 mAh garantisce almeno oltre 25 ore di riproduzione no-stop. In questo senso, le cuffie possono essere utilizzate senza problemi per ore ed ore senza la necessità di essere ricaricate. Anche in questo caso, però, la connessione USB-C con Fast Charging è in grado di ripristinare l’autonomia nel giro di un’ora.

Recensione Movengine AirCore OWH – Prezzo e considerazioni

Movengine AirCore OWH sono cuffie a loro modo rivoluzionarie, adatte ad un pubblico a cui non piacciono gli auricolari, ma non vuole rinunciare alla comodità dell’open-ear. Avere la possibilità di passare tra una modalità e l’altra (seppur con qualche cambiamento nella qualità di riproduzione) è un plus che potrebbe far avvicinare tanti utenti scettici a questo nuovo design. La riproduzione sonora, inoltre, è davvero buona, con un’ottima autonomia ed un connettività davvero molto solida.

Le cuffie Movengine AirCore OWH sono attualmente disponibili in crowdfunding su Kickstarter al prezzo di lancio di 159$, mentre al termine della campagna il prezzo salirà a ben 249$. Se il prodotto vi ha incuriosito, il prezzo di lancio è sicuramente molto interessante, ma forse per il prezzo di listino richiesto successivamente, ci si potrebbe orientare comunque su qualche altro dispositivo di fasci alta.

