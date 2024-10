OnePlus annuncia la data di OxygenOS 15: nuovo design e AI in primo piano

Dopo il lancio ufficiale della nuova ColorOS 15 (in Cina), ecco fare capolino anche qualche novità in merito al software che troveremo a bordo degli smartphone OnePlus. L’ultima OxygenOS 15 ha una data di presentazione Global, anche in Italia: ecco quando potremo scoprire tutti i dettagli dell’UI basata su Android 15 e cosa possiamo aspettarci in termini di AI (ossia il trend del momento).

OnePlus, la nuova OxygenOS 15 sta arrivando: confermata la data di presentazione

OnePlus 12 – Crediti: OnePlus

La presentazione ufficiale della OxygenOS 15 avverrà il prossimo 24 ottobre, tramite i canali online di OnePlus. In Cina gli smartphone del brand montano la ColorOS di OPPO, mentre questo software è dedicato al mercato internazionale (come gli appassionati sanno bene). Tutte le novità e gli smartphone OnePlus supportati saranno svelati nel corso dell’evento ma nel frattempo l’azienda ha già svelato alcune caratteristiche del major update, ossia un’esperienza Fast & Smooth senza eguali, nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un design distintivo.

Sappiamo bene che l’AI è il trend del momento e ovviamente non potevano mancare nuove aggiunte in tal senso. Già la ColorOS 15 ha aggiunto una pletora di funzioni intelligenti e lo stesso sarà anche per la OxygenOS 15 di OnePlus. Queste funzionalità avanzate sono progettate per ottimizzare l’uso in diversi contesti quotidiani, puntando a migliorare la produttività e stimolare la creatività, offrendo soluzioni che rendono più efficiente e piacevole ogni interazione.

Lista provvisoria degli smartphone supportati

OnePlus 12, 11, 10 Pro

OnePlus Pad, Pad 2

OnePlus 12R, 11R

OnePlus Nord 4, Nord 3, Nord CE 4, Nord CE 4 Lite, Nord CE 3, Nord CE 3

OnePlus One

