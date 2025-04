Apple lancia iOS 18.5 Beta 1: tutte le novità

Il lancio ufficiale di iOS 18.4 ha dato il via al ciclo di sviluppo del nuovo aggiornamento e ad un conseguente rilascio della prima beta per sviluppatori. Da qualche ora, infatti, Apple ha pubblicato ufficialmente iOS 18.5 Beta 1, ma le novità di questa versione sembrano non essere quelle sperate dagli utenti.

Lo sviluppo di iOS 18 continua senza sosta, ma ancora nessuna novità per Siri

iOS 18.5 Beta 1 (22F5042g) è disponibile da oggi per tutti gli iscritti all’Apple Developer Program tramite il canale Developer Beta. L’aggiornamento è compatibile con tutti gli iPhone precedentemente aggiornati ad iOS 18, ma non introduce particolari novità. Di seguito il changelog con le scoperte degli utenti.

Nuove impostazioni per Apple Care

Possibilità di nascondere la foto dei contatti direttamente all’app Mail

Ri-aggiunto il pulsante “Recupera tutti” nel cestino dell’app Foto

Messaggi via Satellite disponibili anche nel Regno Unito

Per effettuare l’installazione di questa nuova Beta 1 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere il canale desiderato per iniziare immediatamente il download di iOS 18.5.

