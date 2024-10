Recensione XIAOMI Buds 5: audio firmato Harman Kardon a meno di 100 euro

Nel panorama in continua evoluzione degli auricolari true wireless (TWS), le Xiaomi Buds 5 si presentano come un’opzione interessante per chi cerca una soluzione che combini design moderno, qualità audio e un prezzo accessibile. Con la crescente popolarità dei dispositivi audio wireless, i produttori stanno spingendo per includere funzioni avanzate anche nei modelli non premium, e le Buds 5 non fanno eccezione. La domanda è: riescono davvero a soddisfare le aspettative di chi cerca un’esperienza audio di alto livello senza spendere troppo?

Le Xiaomi Buds 5, pur non portando il nome “Pro”, sono le nuove cuffie flagship dell’azienda cinese, dotate di caratteristiche di fascia alta come i driver dinamici dual-magnetici da 11 mm, la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 40 dB e la compatibilità con codec audio avanzati come aptX Lossless. Non voglio spingermi troppo oltre, ma in questa recensione, analizzeremo a fondo queste cuffie per capire se rappresentano davvero un acquisto valido per tutti.

Recensione XIAOMI Buds 5

Design e materiali

Le Xiaomi Buds 5 sono un paio di auricolari true wireless che si distinguono per un design elegante e un’estetica moderna. Disponibili in tre colori, Graphite Black, Ceramic White e Titan Gray, offrono una finitura doppia, con una combinazione di opaco e lucido che le rende particolarmente accattivanti ma, nel contempo, anche una vera e propria calamita per impronte e graffi, soprattutto nella parte lucida (ma d’altronde, chi bello vuole apparire…).

Gli auricolari sono caratterizzati da steli corti e un pad per le gesture touch situato vicino alla parte inferiore, che consente una facile interazione con le funzionalità integrate. Ogni auricolare pesa 4,2 grammi, il che li rende leggeri e comodi da indossare per periodi prolungati; in più la resistenza IP54 garantisce una certa protezione contro polvere e schizzi d’acqua, ma non li rende impermeabili. Se, come me, tendete a sudare parecchio durante l’allenamento, probabilmente vi converebbe puntare ad una soluzione diversa.

In più, parlando di vestibilità, il design semi in-ear senza gommini in silicone ha un impatto significativo durante l’utilizzo a lungo termine. A differenza di modelli con punte in silicone che si adattano meglio al canale uditivo, le Buds 5 tendono a scivolare fuori durante movimenti più intensi o attività sportive. Questa limitazione rende le Buds 5 meno adatte per chi cerca auricolari da allenamento, ma certamente più pratiche per chi cerca un paio di cuffie da usare per telefonate, videocall, riproduzione di musica mentre si è in giro e via discorrendo.

In più, chi cerca auricolari che non esercitano pressione sul condotto uditivo potrà apprezzare questa scelta di design, che permette un utilizzo prolungato senza disagio, caratteristica che non è comune, invece, ai modelli che solitamente sono dotati di gommini in silicone che, talvolta, sacrificano un po’ la comodità d’uso.

La custodia di ricarica pesa 36,6 grammi ed è caratterizzata da una superficie lucida che può fungere anche da piccolo specchio, una soluzione esteticamente piacevole ma poco pratica per chi cerca un accessorio più discreto; a livello di design riprende la forma delle Xiaomi Buds 4 Pro, con un coperchio sovradimensionato che si apre per lasciare poi spazio agli auricolari che sono posizionati in verticale.

Qualità audio e cancellazione del rumore

Le Xiaomi Buds 5 offrono una buona qualità audio per la fascia di prezzo, grazie ai driver dinamici dual-magnetici da 11 mm e alla messa a punto firmata Harman Kardon, un nome, una garanzia. Ma non è l’unico dettaglio che contraddistingue questa nuova chicca di Xiaomi: mi riferisco al supporto di un’ampia gamma di codec tra cui AAC, SBC, LC3, aptX Lossless e aptX Adaptive, oltre alla compatibilità con Bluetooth 4.0 che chiude un cerchio di altissimo livello. Insomma, le premesse prima di passare all’ascolto effettivo sono di grandissimo rispetto, soprattutto in relazione al prezzo di vendita di queste cuffie.

Parlando, invece, di qualità audio, c’è senz’altro da fare qualche premessa: il produttore commercializza gli auricolari con un profilo audio di default, Harman AudioEFX, che privilegia i bassi, creando un suono caldo e coinvolgente che potrebbe piacere a molti utenti, ma rischia di risultare eccessivo per chi preferisce una riproduzione più bilanciata o comunque è abituato ad un bilanciamento diverso. Le frequenze medie e alte, seppur presenti, possono sembrare leggermente attenuate rispetto ai bassi dominanti, ma rimangono comunque percepibili, garantendo in linea di massima una buona separazione degli strumenti e un suono piacevole su diversi generi musicali.

L’app Xiaomi Earbuds offre diverse modalità di equalizzazione, tra cui “Enhance Voice” e “Decrease Bass”, oltre a una modalità personalizzabile con un equalizzatore a 10 bande. Queste opzioni permettono di regolare l’audio secondo le nostre preferenze, ma l’interfaccia dell’app potrebbe essere più intuitiva, poiché alcune impostazioni sono nascoste nei menu ed anche raggiungerle potrebbe essere complicato per utenti meno esperti.

Per quanto riguarda la cancellazione attiva del rumore, le Buds 5 non offrono le prestazioni migliori della categoria, in tutta onestà: il design semi in-ear, che come vi anticipavo non crea un isolamento fisico vero e proprio, limita in parte l’efficacia dell’ANC. Le modalità disponibili sono “Bilanciata” e “Profonda”, con una modalità adattiva che si regola automaticamente in base all’ambiente, ma nessuna di queste riesce a isolare efficacemente i rumori più invadenti. Sebbene riescano a ridurre il rumore di sottofondo, come il ronzio di un condizionatore o il brusio di un ufficio, non possono competere con auricolari dotati di gommini in silicone, è indubbio. Perciò, su questo fronte, se cercate ANC impeccabile, il consiglio è sempre quello di virare su un prodotto dotato di gommini.

App su Smartphone

L’applicazione Xiaomi Earbuds è essenziale per sfruttare appieno le funzionalità delle Buds 5. Oltre a consentire la personalizzazione dei controlli tramite pressione sugli steli (singola, doppia, tripla pressione e pressione prolungata), l’app permette di gestire le modalità ANC, la connessione a due dispositivi contemporaneamente e di configurare l’equalizzazione del suono.

Una caratteristica distintiva delle Buds 5 è la funzione di registrazione audio integrata, che permette di registrare fino a tre ore di audio direttamente sugli auricolari. Questa funzione può essere utile per prendere appunti vocali o registrare brevi memo senza dover utilizzare lo smartphone. Le registrazioni sono salvate in formato OGG, trasferibili tramite l’app e utilizzabili anche fuori dall’applicazione Xiaomi. L’opzione è molto utile per registrare anche durante le chiamate, ma è bene sapere che, in linea con le normative sulla privacy, non appena viene avviata la registrazione verrà riprodotto un messaggio di avviso per ambo gli interlocutori.

Autonomia

Per quanto riguarda l’autonomia, le Xiaomi Buds 5 promettono fino a 6-7 ore di riproduzione continua con l’ANC disattivato e fino a 30 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica. Con l’ANC attivato, l’autonomia si riduce a poco più di 5 ore, accettabile ma non la migliore in questa fascia di prezzo. D’altra parte la ricarica rapida offre due ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica, a patto che la custodia abbia almeno il 35% di batteria residua.

Questa durata risulta sufficiente per l’uso quotidiano, ma potrebbe non soddisfare chi cerca un’autonomia prolungata senza dover ricorrere spesso alla custodia di ricarica. Inoltre, la custodia non supporta la ricarica wireless, una funzionalità ormai comune in auricolari di fascia simile.

Prezzo e considerazioni

Con un prezzo di circa 99€, le Xiaomi Buds 5 si collocano in una fascia di mercato competitiva. A questa cifra è innegabile che offrono un buon rapporto qualità-prezzo, grazie alla qualità audio superiore alla media e alle funzionalità avanzate come la registrazione audio e la connettività multipoint. Il design semi in-ear, tuttavia, potrebbe rappresentare un pro o un contro: mentre può risultare comodo per un uso prolungato e aprire l’utilizzo a molteplici scenari e utenti, la mancanza di stabilità nelle orecchie durante attività fisiche limita l’uso delle Buds 5 in contesti più dinamici e dove è richiesto un ANC più efficace.

In definitiva, le Xiaomi Buds 5 sono una scelta interessante per chi desidera auricolari leggeri e comodi da indossare per lunghi periodi, con una qualità audio soddisfacente e un prezzo accessibile, ma tuttavia, chi cerca una migliore stabilità e un’ANC più efficace potrebbe dover virare su qualcosa di leggermente differente.

