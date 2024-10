Recensione Oukitel WP35: il rugged corazzato, stiloso e potente

Il mondo degli smartphone rugged ci ha abituato spesso a dispositivi resistenti ma non troppo belli da vedere o performanti. Oukitel, però, ha deciso di modificare questo paradigma offrendo sul mercato un modello in grado di sfruttare un ottimo hardware fornendo allo stesso tempo un design stiloso. Scoprite insieme a noi in questa recensione il nuovo Oukitel WP35.

Recensione Oukitel WP35

Design e display

Oukitel WP35 è uno smartphone rugged particolarmente massiccio adatto a resistere a qualsiasi tipo di urto, caduta o shock possa mai capitare ad un dispositivo del genere. Il design è squadrato, ma anche particolarmente stiloso, con la parte posteriore che sfoggia un pattern ruvido a diamante in completa livrea grigia, con un’isola circolare per la fotocamera che incorpora quattro lenti e il flash LED. Sui lati troviamo i pulsanti per la regolazione del volume e l’accensione/spegnimento (con sensore per le impronte digitali), mentre il connettore USB-C è protetto da una copertura in silicone che evita l’entrata di acqua e polvere (prevenendone di conseguenza l’usura).

Il display IPS da 6.6″ mette a disposizione una risoluzione Full HD+ (2408 x 1080 pixel) con refresh rate a 60 Hz, 400 PPI ed una luminosità massima da 450 nit. Il rapporto screen-to-body è pari all’85%, mentre a proteggere il display troviamo il Corning Gorilla Glass 5 (con una pellicola protettiva aggiuntiva pre-applicata). La riproduzione cromatica risulta davvero buona, con immagini che risultano sempre chiare, ricche di colori e particolarmente dettagliate. I bordi, purtroppo, sono piuttosto spessi, ma questo permette di avere un notch a goccia per fotocamera frontale che non occupa troppo spazio sullo schermo.

Nonostante il dispositivo risultati particolarmente grande e abbastanza pesante (172.2 x 81 x 14.9 millimetri per 360 grammi), la presa e la maneggevolezza risultano ben salde, grazie ad un design ergonomico che permette di gestire al meglio l’equilibrio e il peso. Il dispositivo, inoltre, arriva con una cover protettiva trasparente già applicata, in modo da garantire uno strato di protezione aggiuntivo. Questo smartphone di Oukitel, inoltre, è certificato MIL-STD-810H, IP68 e IP69K, quindi è in grado di resistere senza problemi ad acqua, polvere, urti, graffi e temperature estreme (fino a -45° e +75°).

Hardware e prestazioni

Oukitel WP35 è alimentato da un chipset Dimensity 6100+ di MediaTek con processo di produzione a 6 nm e CPU octa-core (2 x Cortex-A76 @ 2.2 GHz + 2 x Cortex-A55 @ 2.0 GHz) e GPU Mali-G57 MC2, che mettono a disposizione delle ottime prestazioni per un dispositivo del genere. Quando parliamo di smartphone rugged, infatti, siamo abituati a pensare a dispositivi che fanno della robustezza il loro punto di forza, trascurando però le performance. In questo caso, però, complici anche gli 8 GB di RAM LPDRR4X (a cui possono essere aggiunti altri 16 GB di RAM virtuale), il modello WP35 risulta estremamente fluido nell’utilizzo e nel multitasking, strizzando anche l’occhio ad un gaming mobile leggero (come si può evincere anche dai benchmark che trovate qui sopra), senza andare a scomodare i titoli “tripla A” che in questi mesi sono approdati da su Android.

Il sistema operativo è Android 14 con le patch di sicurezza aggiornate a settembre 2024 ed una interfaccia che mira alla semplicità senza rinunciare a diverse funzionalità aggiuntive che possono tornare molto utili su uno smartphone del genere. Oltre a tutte le app e i servizi di Google, infatti, Oukitel mette a disposizione degli utenti anche uno scanner di barcode e QR code, una funzione per la registrazione automatica delle telefonate ed un kit di strumenti che includono anche bussola, fonometro, metro, goniometro, lente di ingrandimento e pendolino. L’app più interessante, però, potrebbe essere “Easy Launcher“, ovvero un’interfaccia alternativa a quella classica di Android che mette a disposizione icone più grandi e funzioni semplificate per l’utilizzo immediato dello smartphone, anche in situazioni più particolari oppure quando si indossano dei guanti da lavoro.

Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione connessione cellulare Dual-SIM 5G, Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz), Bluetooth 5.2 e GPS (GLONASS, Beidou, Galileo), mentre tra le aggiunte a sorpresa troviamo anche la radio FM e il ben più utile chip NFC che può essere sfruttato anche per i pagamenti contact-less. Tutte le connessioni testate durante la nostra prova sono risultate essere solide e stabili: sia nella navigazione su internet che nel collegamento con accessori wireless come cuffie o smartwatch. Per lo spazio di archiviazione, invece, troviamo a disposizione una ROM da 256 GB con supporto all’estensione fino a 2 TB tramite microSD.

Il punto di forza di questo modello, però, resta sicuramente la batteria: a bordo, infatti, abbiamo a disposizione un’unità da ben 11.000 mAh che ci permette di dimenticarsi tranquillamente di dover ricaricare lo smartphone una volta tornati a casa o quando finisce il turno di lavoro. Con un’autonomia media di almeno 24 ore (ed uno stand-by di 1.400 ore) non ci si dovrà preoccupare di non riuscire ad arrivare a fine giornata: anzi, grazie alla ricarica inversa sarà possibile sfruttare WP35 come una power-bank e ricaricare gli altri dispositivi. La ricarica rapida da 18W tramite USB-C, inoltre, permette di ripristinare la batteria in circa 4 ore (con caricato incluso in confezione).

Fotocamera

Oukitel WP35 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX682 da 64 MP (f/1.9), Macro (2 MP, f/2.2) e visione notturna (8 MP, f/2.0). Le fotografie immortalate da questo smartphone sono di buona fattura, ma il software di imaging dimostra essere piuttosto acerbo. Le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità, purtroppo, mostrano fin troppo rumore, ma la situazione viene prontamente risolta dal flash LED. Buone le macro e l’effetto bokeh, mentre la visione notturna risulta essere una preziosa aggiunta allo smartphone del genere, che spesso e volentieri potrebbe essere utilizzato anche in ambienti molti bui (gallerie, sotterranei o scavi).

Si comporta discretamente, invece, la fotocamera frontale da 32 MP (f/2.2) con sensore Sony IMX616: i selfie risultano ben dettagliati, anche se la registrazione video arriva soltanto fino al Full HD a 30 FPS. Nel complesso, per uno smartphone il cui compito è quello di sopravvivere in condizioni sfavorevoli ed essere utilizzato principalmente in ambito lavorativo, il comparto fotografico è ampiamente soddisfacente.

Recensione Oukitel WP35 – Prezzo e considerazioni

Oukitel WP35 è uno smartphone rugged che fa delle prestazioni e dell’autonomia il proprio cavallo di battaglia: la fluidità nelle operazioni e le aggiunte al sistema operativo lo rendono un dispositivo particolarmente apprezzabile sul lavoro. Il comparto fotografico è sufficiente ad immortale immagini senza troppe pretese, ancora considerando la fascia di prezzo in cui si posiziona questo dispositivo.

Oukitel, infatti, propone WP35 ad un prezzo di listino di 359€, ma grazie alle offerte attualmente disponibili online si può risparmiare sull’acquisto e guadagnare ulteriore margine sul rapporto qualità-prezzo. Sul sito ufficiale, infatti, lo smartphone viene proposto a 314.99€, mentre su Amazon è possibile sfruttare uno sconto di ben 100€ che fa scendere il prezzo ad appena 259.99€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire se si ha bisogno di un nuovo smartphone rugged resistente e stiloso.

