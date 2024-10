Non solo Xiaomi 15: all’evento ci sarà anche una sorpresa Redmi

Tra pochi giorni si terrà il mega evento di fine anno targato Xiaomi, con tante novità. Ovviamente i protagonisti assoluti saranno gli smartphone della serie Xiaomi 15, ma l’azienda cinese ha già confermato tanti altri gadget in arrivo. Tra questi anche un dispositivo molto atteso che mancava da un po’ di tempo: Redmi Band 3 è in dirittura d’arrivo e la casa asiatica ha svelato design e cosa possiamo aspettarci dal nuovo wearable.

Redmi Band 3 confermata ufficialmente: immagini e data del nuovo fitness tracker (c’è anche il prezzo)

Crediti: Redmi

Il 29 ottobre si terrà la presentazione di Xiaomi 15 e 15 Pro; insieme ai top di gamma troveranno spazio anche Xiaomi Pad 7, Band 9 Pro e Watch S4, ma le novità in arrivo riguarderanno anche la costola dell’azienda cinese. È stata confermata anche la presenza di Redmi Smart Band 3, nuovo fitness tracker economico che nasce come alternativa all’attuale Xiaomi Smart Band 9. Il precedente modello è arrivato in Italia a febbraio 2023 (qui trovate la nostra recensione) mentre il debutto in Cina risale addirittura a dicembre 2022. Insomma, sono quasi due anni che Redmi non presenta una smart band (anche se comunque ha riempito questo vuoto con vari smartwatch accessibili).

Crediti: Redmi

Per quanto riguarda la nuova Redmi Smart Band 3, il dispositivo presenta un display rettangolare con refresh rate a 60 Hz ed offre un’autonomia fino a 18 giorni. Presente all’appello il monitoraggio dell’attività cardiaca H24, sicuramente anche con il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Diamo per scontata la presenza di tante modalità sportive e della resistenza fino a 5 ATM. Xiaomi ha già svelato anche il prezzo di vendita: solo 20€ al cambio attuale, ossia 159 CNY (in offerta lancio, il prezzo reale sarebbe 169 CNY).

