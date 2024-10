OxygenOS 15 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia di OnePlus

Come anticipato dalla stessa compagnia cinese, quest’oggi OnePlus ha annunciato la nuova OxygenOS 15, versione rinnovata della sua interfaccia proprietaria. L’update è in dirittura d’arrivo in Italia e in questo approfondimento andiamo a scoprire quali sono le novità e i cambiamenti, specialmente per quanto riguarda il nuovo design e le funzionalità innovative (improntate sull’AI).

OnePlus presenta OxygenOS 15: nuovo look, funzionalità AI, Google Gemini e tanto altro ancora

Crediti: OnePlus

Similmente a quanto visto con la ColorOS 15 di OPPO, anche la nuova OxygenOS 15 è basata su Android 15. OnePlus ha optato per una serie di migliorie che riguardano molteplici aspetti dell’UI, a cominciare dal design (più fresco, votato ad un’esperienza veloce e fluida) fino ad arrivare ad una sfilza di feature AI per tutti i gusti.

Come cambia il design della nuova UI

Come anticipato anche poco sopra, OxygenOS 15 introduce un nuovo stile visivo mantenendo l’estetica minimalista e leggera del brand. Tra le novità troviamo una nuova animazione di avvio, nuove icone, più opzioni per le schede della Shelf e ulteriori stili per lo sblocco con impronta digitale. OnePlus ha implementato Shimmering Effects e Gaussian Blur in vari scenari di sistema, creando un’esperienza visiva naturale e armoniosa. Inoltre, elementi come le impostazioni, le barre delle notifiche e i centri di controllo sono stati semplificati.

Per quanto riguarda l’interazione con il sistema, la nuova funzione OneTake migliora l’aspetto visivo dello sblocco del telefono, mentre la popolare Open Canvas è ora disponibile su più dispositivi candybar OnePlus. Inoltre, l’introduzione della funzione Share with iPhone semplifica la condivisione di file tra dispositivi OnePlus e iPhone, consentendo agli utenti di trasferire comodamente documenti, immagini e video tra diverse piattaforme.

Parallel Processing

Crediti: OnePlus

OxygenOS 15 introduce interazioni animate perfezionate che migliorano l’usabilità grazie alla funzione Parallel Processing. Alimentato da questa tecnologia, il software offre animazioni di interruzione complete che consentono transizioni fluide tra le applicazioni, garantendo un’esperienza senza interruzioni anche durante un uso intensivo. Che si tratti di aprire e passare continuamente tra più di 20 applicazioni o di gestire operazioni a livello di sistema, OxygenOS 15 offre un’esperienza costantemente stabile e fluida.

Inoltre, grazie all’analisi e alla rimozione di funzionalità ridondanti, gli utenti possono usufruire di maggiore spazio di archiviazione per app e file, garantendo un’efficienza ottimale senza compromessi. Nei telefoni di punta di nuova generazione di OnePlus, OxygenOS 15 raggiungerà una notevole riduzione dello spazio di archiviazione di sistema, riducendolo di quasi il 20% rispetto a OxygenOS 14 su OnePlus 12.

Funzionalità AI

Il nuovo software targato OnePlus integra varie funzionalità AI da utilizzare per migliorare gli scatti fotografici. AI Detail Boost può trasformare immagini a bassa risoluzione o ritagliate in splendide visualizzazioni 4K in pochi secondi. Perfettamente integrata nell’album fotografico, questa funzione identifica automaticamente le immagini pixelate e offre agli utenti un miglioramento con un clic per aumentare immediatamente la nitidezza.

Per scene sfocate, la nuova funzione AI Unblur corregge efficacemente le immagini senza nitidezza, senza bisogno di app aggiuntive, garantendo che ogni momento prezioso sia perfettamente conservato. Scattare attraverso il vetro spesso provoca riflessi che rovinano uno scatto perfetto. Con AI Reflection Eraser, OxygenOS rimuove i riflessi sia forti che sottili con un solo tocco, ripristinando contenuti naturali e realistici.

OnePlus collabora con Google per portare tante novità

OnePlus utilizza i modelli Gemini, chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa realizzato da Google. Intelligent Search è una funzionalità basata sull’AI che migliora la ricerca sul dispositivo. Gli utenti possono cercare semplicemente avviando una conversazione naturale. Che si stia cercando una risposta specifica in un file, nelle impostazioni o nelle note, Intelligent Search interpreta la richiesta dell’utente per restituire i risultati più rilevanti.

Con una semplice pressione prolungata della barra di navigazione o del pulsante Home, Circle to Search con Google consente agli utenti di cercare rapidamente immagini o testo sullo schermo disegnando un cerchio, scarabocchiando, toccando o evidenziando. Questa funzione segna un salto rivoluzionario nelle interazioni con lo smartphone, rendendo facile cercare qualsiasi cosa senza uscire dall’app attuale. La funzione Pass Scan consente di scansionare rapidamente carte d’imbarco cartacee o digitali. Questa funzione funziona sia dalla fotocamera che dall’album fotografico, offrendo maggiore flessibilità.

OxygenOS 15 potenzia anche la produttività con AI Notes, che offre funzionalità come la formattazione, l’espansione o la riduzione dei contenuti, l’adeguamento del livello di formalità, assicurando che le note siano ben strutturate e curate. Inoltre, le AI Notes sono anche alimentate dalla voce, permettendo agli utenti di esprimere i propri pensieri semplicemente parlando. In pochi secondi, AI Notes trascrive le parole e rimuove persino riempitivi superflui. Che si stia riassumendo idee o redigendo rapporti dettagliati, AI Notes cattura ogni parola in modo chiaro ed efficace.

Infine, AI Reply è stata incorporata all’interno della AI Toolbox, accessibile dalla barra laterale intelligente. Questa funzione comprende intelligentemente le conversazioni degli utenti e genera risposte contestualmente rilevanti. Quando si usa un’app di messaggistica, AI Reply si attiverà automaticamente all’interno dell’AI Toolbox, pronta per essere utilizzata immediatamente.

Google Gemini

Crediti: OnePlus

Nei prossimi dispositivi di punta di OnePlus, l’app Google Gemini sarà integrata come assistente AI predefinito. Gli utenti potranno conversare con Gemini per ottenere assistenza nella scrittura, pianificazione, apprendimento e altro ancora. Inoltre, con esperienze come Gemini Live, sarà possibile interagire in conversazioni naturali utilizzando solo la voce, per fare brainstorming di idee, semplificare argomenti complessi e provare momenti importanti con risposte in tempo reale. Gemini Live sarà presto disponibile in oltre 40 lingue.

Sicurezza e privacy

Per concludere, arrivano novità anche per quanto riguarda la sicurezza. OxygenOS 15 sfrutterà la rilevazione delle minacce in tempo reale di Google Play Protect per analizzare il comportamento delle app e rilevare potenziali malware, contribuendo a garantire la sicurezza del dispositivo. Il software introduce anche meccanismi di protezione contro il furto in collaborazione con Android, per aiutare a proteggere il dispositivo e i dati prima, durante e dopo un furto. Quando vengono rilevati movimenti tipici di un furto, come qualcuno che prende improvvisamente il dispositivo e cerca di scappare, il dispositivo si blocca automaticamente.

Ulteriori misure di protezione includono una funzione di blocco remoto, che consente agli utenti di bloccare il telefono utilizzando solo il proprio numero di telefono, senza la necessità di accedere a un account Google, e un blocco offline, che si attiva se un ladro tenta di portare il dispositivo offline per estrarre dati e il telefono rimane offline per un periodo prolungato. Inoltre, azioni sensibili come la disabilitazione delle funzioni di protezione dal furto o Find My Device richiedono una verifica biometrica, aggiungendo un ulteriore livello di difesa.

