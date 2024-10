ColorOS 15 ufficiale con Android 15 ed un nuovo look: OPPO punta tutto sull’AI

Mancano solo pochi giorni al debutto della serie Find X8 ma è già disponibile una grande anteprima per quanto riguarda tutta la parte software. Nel corso della OPPO Developer Conference 2024 la compagnia cinese ha alzato il sipario sulla nuova ColorOS 15, l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del brand. Ecco tutti i dettagli – ovviamente il focus è l’AI – insieme all’elenco degli smartphone OPPO supportati.

ColorOS 15: tutte le novità dell’ultima interfaccia di OPPO

La nuova gesture con finestre flottanti – Crediti: OPPO

La presentazione della nuova ColorOS 15 di OPPO è avvenuta in Cina e ovviamente al momento il tutto fa riferimento al mercato e ai modelli asiatici. Le grandi novità sono Android 15 e l’intelligenza artificiale: la nuova UI è basata sull’ultima versione dell’OS del robottino verde mentre le funzionalità legate all’AI sono aumentate. L’esperienza della ColorOS è stata completamente rinnovata con un nuovo design, tante migliorie e un utilizzo sempre fluido e scattante.

La funzione in stile Isola Dinamica – Crediti: OPPO

Per quanto riguarda look e fluidità, il nuovo motore dedicato alle animazioni restituisce un’esperienza nitida e scattante (anche grazie al supporto dei motori Aurora Engine e Tidal Engine); il design presenta luci e ombre naturali, colori più realistici con sfocature in tempo reale.

Come visto anche nelle anticipazioni delle scorse settimane, OPPO ha introdotto la sua versione dell’Isola Dinamica di Cupertino, con animazioni e funzionalità che rendono più gradevole il punch hole (il foro posizionato al centro della parte superiore del display degli smartphone). La schermata Quick Settings è stata ridisegnata (con uno stile che richiama sia Xiaomi HyperOS che il sistema di Cupertino). Tra le varie aggiunte, oltre a nuove animazioni per lo sblocco, troviamo anche una nuova gesture: effettuando lo swipe verso il basso è possibile passare dalla finestra flottante alla schermata intera.

La schermata delle domande – Crediti: OPPO

Come abbiamo evidenziato anche poco sopra, l’intelligenza artificiale la fa da padrona: le funzionalità AI sono state introdotte a livello di sistema, ad esempio basta un click per avviare la schermata delle domande (l’assistente virtuale AI è in grado di elaborare qualsiasi richiesta). Tra le novità è presente anche una sorta di Cerchia e Cerca di Google: basta cerchiare con il dito un’area dello schermo per effettuare una ricerca.

Una funzione AI per migliorare le foto – Crediti: OPPO

L’assistente AI è in grado di interagire con l’utente anche tramite il riconoscimento delle immagini. Inoltre può fornire assistenza in vari campi: ad esempio è utile per la traduzione in tempo reale, per organizzare un viaggio ed altre attività. Ovviamente non possono mancare le funzionalità AI legate all’editing delle foto: è possibile ingrandire e ritagliare una foto in modo intelligente, rimuovere ombre ed imperfezioni, riflessi e così via, tutto in pochi passaggi. Di seguito trovate tutte le funzioni confermate nel pacchetto OPPO AI:

One Click AI Reflection Removal

One Click AI Smear Removal

AI Super Clear Pixels

AI Elimination Eraser

One Click AI Photo Retouching

AI Note Assistant

AI Document Management Tool Oppo Document

AI Summary, AI Speak, AI Reply, AI writer

AI Call summary with third party apps support

AI Voice Assistant

One Click AI supports : One Click Screen Question One shot question One Circle search Picture Question and answer Document Question and answer

Xiaobu Assistant migliorato

AI Studio migliorato

ColorOS 15: quali sono gli smartphone OPPO supportati

La funzione “Cerchia e Cerca” del brand – Crediti: OPPO

Oltre a mostrare il nuovo design e le funzionalità dell’ultima versione della sua interfaccia, OPPO ha anche svelato gli smartphone supportati che riceveranno l’aggiornamento alla ColorOS 15 (insieme alla timeline, ovviamente in riferimento ai modelli cinesi).

Novembre 2024 Find X7, Find X7 Ultra, Find X7 Ultra Satellite Find N3, Find N3 Flip OnePlus 12 OnePlus Ace 3, Ace 3 Genshin Impact OnePlus Ace 3 Pro OnePlus Pad Pro



Dicembre 2024 Find N2 Find X6, X6 Pro Redno 12 Pro Pad 2 K12 5G, K12x 5G OnePlus 11, OnePls 11 Jupiter Rock OnePlus Ace 2, Ace 2 Genshin Impact OnePlus Ace 2 Pro, Ace 2 Pro Genshin Impact



Gennaio 2025 Find N2 Flip Find X5, X5 Pro Reno 12 5G Reno 11 5G, Reno 11 Pro 5G Reno 10 Pro 5G, Reno 10 Pro Star Edition Reno 10 Pro+ 5G OnePlus 10 Pro OnePlus Ace 2V OnePlus Ace Pro, Ace Pro Genshin Impact



Febbraio 2025 Find X5 Pro Tiange Edition Reno 9 Pro+ 5G Reno 10 5G K11 5G, K11x 5G K12 Plus OnePlus Ace, Ace Racing Edition



Marzo 2025 Reno 9 Pro 5G Reno 9 5G Reno 8 Pro+



