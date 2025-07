La febbre degli smartphone compatti colpisce anche OPPO Reno 15

È passato molto poco dal lancio della serie Reno 14 in Cina mentre è da alcuni giorni che c’è stato il primo impatto Global, eppure già si parla del prossimo capitolo. La gamma OPPO Reno 15 sarà presentata entro fine anno e stavolta ci sarà una novità in formato compatto.

OPPO Reno 15: la nuova serie arriverà entro fine anno con una novità compatta

Reno 14 – Crediti: OPPO

Le ultime novità su OPPO Reno 15 e Reno 15 Pro arrivano da un noto insider cinese: la serie dovrebbe fare capolino in patria verso novembre, a distanza di 6 mesi dal debutto di Reno 14 e 14 Pro.

Le anticipazioni non finiscono qui dato che secondo il leaker a questo giro ci sarà spazio per un modello compatto, equipaggiato con uno schermo Flat da 6,3″ di diagonale. Per fare un paragone ricordiamo che i modelli attuali montano schermi da 6,59″ e 6,83″.

Probabilmente si tratterà di Reno 15 base mentre il fratello maggiore Pro dovrebbe montare un’unità da 6,8″. Inoltre entrambi i telefoni avranno batterie più capienti: i modelli attuali offrono unità da 6.000 mAh e 6.200 mAh, quindi i nuovi Reno potrebbero benissimo arrivare ai 7.000 mAh di capacità.

L’insider sostiene che ci saranno grandi novità per il comparto fotografico, ma non si sbilancia. Secondo un altro leaker, Digital Chat Station, ci sarebbe un sensore principale da 200 MP ed anche un teleobiettivo periscopico.