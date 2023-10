Samsung Galaxy Buds FE ufficiali: smartphone, tablet e ora anche le TWS economiche

La gamma Fan Edition è passata dell'essere un'ombra a diventare un vero e proprio ecosistema, tutto nell'arco di una manciata di ore. Samsung ha presentato ufficialmente Galaxy S23 FE e i tablet Galaxy S9 FE e FE+ ma non è ancora finita. L'ultimo tassello è rappresentato dagli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds FE: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita in Italia!

Tutto quello che c'è da sapere sulle nuove TWS Samsung Galaxy Buds FE: caratteristiche e prezzo in Italia | Ufficiale

Crediti: Samsung

Similmente a quanto avvenuto anche con gli altri modelli della serie, anche le TWS sono state protagoniste di vari leak, che ne hanno anticipato il design e varie caratteristiche. Le TWS Samsung Galaxy Buds FE presentano un look abbastanza sobrio, un'indossabilità in-ear e una custodia di ricarica con apertura dalla parte frontale. Le cuffiette sono dotate di alette in silicone, per adattarsi al meglio alla forma delle orecchie.

Crediti: Samsung

Nonostante si tratti della soluzione economia della linea di TWS Samsung non manca la cancellazione attiva del rumore ANC; inoltre il beamforming personalizzato del sistema a tre microfoni, unito alla tecnologia basata su IA (Deep Neural Network), separa la voce dal rumore di fondo in modo da offrire chiamate cristalline in ogni occasione. I nuovi auricolari offrono fino a 8,5 di autonomia (con un'unità da 60 mAh ciascuno), per un totale di 30 ore di riproduzione includendo anche la custodia (che ospita una batteria da 479 mAh). Con ANC attivo l'autonomia scende a 6 ore (e 21 ore totali). Il resto del comparto presenta il supporto al Bluetooth 5.2, codec audio AAC ed SBC e controlli touch.

Crediti: Samsung

Il prezzo in Europa dei nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds FE è di 109€, nelle colorazioni Graphite e White. Le trovate già disponibili su Amazon, con disponibilità dal 5 ottobre.

