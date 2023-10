Ancora problemi per iPhone 15: gli utenti si lamentano degli speaker

Il nuovo iPhone 15 è sul mercato da ormai più di due settimane, ma nel corso dei giorni gli utenti hanno lamentato sempre più problemi con lo smartphone di nuova generazione di Apple. Se la “questione surriscaldamento” sembra essere in via di risoluzione grazie ad un aggiornamento software, diversi utenti hanno iniziato a segnalare problemi con l‘audio emesso dagli speaker del dispositivo.

Gli speaker di iPhone 15 non sembrano funzionare come dovrebbero

Crediti: Apple

Negli ultimi giorni, infatti, sia su Reddit che su TikTok sono arrivate tante segnalazioni che riportano problemi con gli altoparlanti di tutti i dispositivi della serie iPhone 15. Sembra infatti che l'audio emesse dagli speaker non sia limpido, ma piuttosto gracchiante e poco chiaro.

“Il mio iPhone 15 Pro Max è arrivato il giorno del lancio, e fin dal momento dell'apertura della scatola, le chiamate con il volume massimo fanno vibrare l'altoparlante e sembrano contenere liquido all'interno, così come accade per la musica oltre l'80%” è una delle segnalazioni arrivate su Reddit, che continua: “In base alla mia esperienza, l'audio sembra vibrare o gracchiare in determinati video o in alcune fasce di frequenza specifiche“.

Su TikTok, invece, arriva la testimonianza dell'utente Milesabovetech che si è visto sostituire per ben due volte il suo iPhone 15 da Apple a causa di un problema riconosciuto come tale dall'assistenza, ma la situazione non sembra essere migliorata dato che il difetto sarebbe presente anche sulle nuove unità.

Speriamo che, proprio come il problema del surriscaldamento, anche questo difetto possa essere corretto tramite un aggiornamento del firmware.

