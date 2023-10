Samsung Galaxy Tab S9 FE Series ufficiale: novità e prezzi dei nuovi tablet Fan Edition

La giornata del 4 ottobre è sicuramente da ricordare per gli appassionati di Samsung, specialmente per quelli che amano la gamma Fan Edition. Dopo Galaxy S23 FE l'azienda ha svelato anche due nuovi tablet di fascia medio-alta, un perfetto punto di partenza per la famiglia Tab S9. Stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi tablet

Design e display

Crediti: Samsung

In fatto di stile i due tablet sono essenzialmente identici, fatta eccezione per un sensore fotografico in più ed un display maggiorato per la versione Plus. Cambiano anche alcune specifiche, ma le prenderemo in esame nell'apposita sezione. Tornando al look, Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ attingono a piene mani del resto della serie Tab S9, offrendo uno stile sobrio e cornici ben ottimizzate. Entrambi i tablet presentano uno schermo LCD Full HD+ con refresh rate a 90 Hz ma il modello base è dotato di un pannello da 10,9″ mentre il fratello maggiore opta per una soluzione da 12,4″.

Crediti: Samsung

Le dimensioni generali sono – rispettivamente – di 165,8 x 254,3 x 6,5 mm e di 185,4 x 285,4 x 6,5 mm, con un peso di 523 grammi e di 627 grammi. A questo giro abbiamo la certificazione IP68 contro polvere ed acqua. Ovviamente è presente anche il supporto alla S-Pen, così come speaker stereo AKG con Dolby Atmos; grazie alla tecnologia Vision Booster migliora la visibilità in ambienti esterni.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Samsung

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+ sono basate sul chipset Exynos 1380, soluzione a 5 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G68 M5. Il modello standard è dotato di tagli da 6/128 GB e da 8/256 GB mentre la variante FE+ parte da 8/128 GB fino a 12/256 GB; in tutti i casi è presente lo slot micro SD. Cambiano anche le batterie, da 8.000 mAh e 10.090 mAh, entrambe con ricarica rapida da 45W. Per la connettività tutti i tablet sono disponibili sia in versione WiFi che con il supporto al 5G; presente un chip Bluetooth 5.3.

Cambia anche il comparto fotografico: il modello Tab S9 FE offre una singola fotocamera da 8 MP ed una selfie camera da 12 MP (con ultra-wide da 120°). Si sale di livello con Tab S9 FE+, in questo caso con una dual camera da 8 + 8 MP con un obiettivo ultragrandangolare.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: prezzo e uscita in Italia

Il prezzo di partenza di Samsung Galaxy Tab S9 FE ed S9 FE+ in Italia è di 549€ e 719€, mentre le varianti con connettività 5G salgono a 649€ e 819€.

