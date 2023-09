Samsung Galaxy Buds FE: le nuove TWS esistono, la conferma dal sito ufficiale

Ultimamente si è parlato spesso delle novità Samsung in arrivo nella seconda metà dell'anno, tra tablet e accessori, ma il prediletto resta sempre Galaxy S23 FE, il prossimo flagship economico della casa asiatica. Insieme a quest'ultimo saranno lanciati anche i nuovi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds FE e la conferma arriva nientemeno che dal sito ufficiale tedesco.

Samsung Galaxy Buds FE saranno i prossimi auricolari true wireless del brand: la conferma arriva dal sito ufficiale

Crediti: Samsung

Come avvenuto già in precedenza (ad esempio per i tablet Galaxy Tab S9 FE e FE+) ecco che il sito ufficiale di Samsung ci regala un'anticipazione di quello che ci aspetta. Ma stavolta non si tratta della sola conferma del nome commerciale del dispositivo, ma anche del suo look. Il sito tedesco del brand ha pubblicato il manuale utente del dispositivo SM-R400N: si tratta degli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds FE, già protagonisti di alcuni leak precedenti.

Crediti: Samsung

Il primo avvistamento è arrivato a fine agosto e già in quell'occasione si puntava in direzione di un modello intermedio, dal prezzo contenuto. Poi è arrivata un'immagine dal vivo da una certificazione ma nonostante la natura palesemente meno premium rispetto alle soluzioni attuali gli insider hanno tirato in ballo le future Galaxy Buds 3. Ora i nodi vengono al pettine con la conferma “ufficiosa” del nome commerciale, grazie proprio al sito di Samsung.

Crediti: Samsung

Le TWS presentano un look sobrio, con una custodia di ricarica nel perfetto stile della gamma. Sono dotate di indossabilità in-ear e di doppi microfoni su ciascun auricolare (per la riduzione del rumore in chiamata). Non è chiaro se troveremo o meno l'ANC e lo stesso vale per il supporto alla ricarica wireless. Al momento mancano parecchi dettagli, ma vi aggiorneremo un caso di novità; il debutto dovrebbe avvenire insieme a Galaxy S23 FE il cui lancio sarebbe previsto nel Q4 2023.

