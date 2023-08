Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ esistono: trapelano le foto

Il mega evento Unpacked di luglio si è concluso con tante novità per gli appassionati di Samsung: oltre ai nuovi pieghevoli, la compagnia asiatica ha lanciato anche la gamma Watch 6 e la serie Tab S9, quest'ultima composta da tre modelli. A quanto pare sono in dirittura d'arrivo anche altre novità, ora più tangibili: il sito ufficiale francese ha svelato per errore l'esistenza di due nuovi tablet, Samsung Galaxy Tab S9 FE ed S9 FE+, e adesso abbiamo anche le prime immagini.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: i nuovi tablet economici sono stati confermati per errore

Crediti: Roland Quandt / Sito ufficiale Samsung Francia

L'indiscrezione arriva da Roland Quandt, insider sempre molto affidabile, che ha condiviso un'immagine decisamente esplicativa e il link di una pagina del sito ufficiale di Samsung Francia. All'interno di un nutrito elenco di dispositivi, compaiono a sorpresa due tablet inediti, ossia Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+. Il portale non ha solo confermato il nome commerciale dei dispositivi, ma anche la loro esistenza: ora non resta che attendere il debutto ufficiale.

Galaxy Tab S9 FE / Tab S9 FE+ naming confirmed by Samsung dot com https://t.co/FGHALCBrU4 pic.twitter.com/ApDZwJIrHp — Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023

In realtà, questa non è la prima volta che parliamo dei prossimi tablet della famiglia FE. Già OnLeaks ha pubblicato in precedenza delle immagini render che mostrerebbero il design di entrambi i terminali, parzialmente confermato dalle prime foto dal vivo derivanti dalle certificazioni di rito ricevute in Sud Corea.

Crediti: TabletMonkeys Crediti: TabletMonkeys

Non mancano poi degli accenni alle specifiche tecniche: Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbe avere dalla sua uno schermo da 10,9″ e il chipset Exynos 1380 con 6 GB di RAM; anche il fratello maggiore dovrebbe avere il medesimo SoC, ma con un display più grande da 12,4″ e 8 GB di RAM. In entrambi i casi, la selfie camera è integrata nella cornice in maniera tradizionale, senza il notch del modello più avanzato S9 Ultra, dovrebbe rimanere la S Pen e software Android 13 con One UI 5.1.1.

Oltre ai tablet, ricordiamo che è atteso anche il lancio di Samsung Galaxy S23 FE: non è trapelata ancora una data precisa, me le indiscrezioni riportano che il debutto avverrà prima della fine dell'anno.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le