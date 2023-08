Geekmall lancia i Saldi Estivi: offerte bollenti per mobilità elettrica e robot aspirapolvere!

Siamo oramai nel bel mezzo di un'estate caldissima che Geekmall ha deciso di infuocare grazie a delle nuove offerte davvero bollenti. Con l'arrivo dei Saldi Estivi sul noto shop online è possibile risparmiare davvero tantissimo su una vasta gamma di prodotti per la mobilità elettrica e le pulizia della casa, aggiungendo dei coupon per massimizzare lo sconto ottenuto.

Saldi Estivi Geekmall: l'occasione perfetta per risparmiare su bici, monopattini e robot casalinghi

Crediti: ELEGLIDE

Le offerte proposte da Geekmall quest'estate sono davvero tanto, ma abbiamo scelto per voi tre prodotti che non dovreste assolutamente farvi sfuggire a questo prezzo. Partiamo subito con Roborock S7 Pro Ultra: un robot aspirapolvere che non ha bisogno di presentazioni vista la grande popolarità del brand. Questo robottino è dotato di un'aspirazione da 5100 Pa con funzione lavapavimenti e dock auto-svuotante in grado di sostituire anche l'acqua sporca con quella pulita. L'offerta, in questo caso, permette di sfruttare un coupon e portare a casa il robot aspirapolvere per soli 769€, con spedizione gratis direttamente dall'Europa!

Se invece cercate un robottino più economico ma che possa comunque offrire una pulizia al top, vi consigliamo di dare uno sguardo all'offerta per Roborock S8. Questo dispositivo di pulizia è dotato di spazzola DuoRoller per catturare quanta più sporcizia è possibile ed aspirarla con una potenza di 6000 Pa. La navigazione è affidata alla tecnologia PreciSense LiDAR che consente di evitare gli ostacoli e creare mappe precise della casa. Immancabile, inoltre, la funzione lavapavimenti per questo robottino che viene proposto a soli 529€ con spedizione gratuita dall'Europa.

L'estate si sà, è fatta per stare all'aperto, quindi perché non approfittare dell'offerta su ELEGLIDE M1 Plus per saltare in sella ad una bici elettrica e godersi l'aria fresca? Questa e-bike in stile Mountain Bike è dotata di un motore da 250W in grado di offire una velocità massima di 25 km/h, con cerchioni da 27.5″ e pneumatici in CST che si adattano facilmente ad ogni superfice stradale. Grazie al codice sconto che trovate qui sotto, ELEGLIDE M1 Plus può essere vostra al prezzo di 649.99€ con spedizione gratuita dall'Europa.

I Saldi Estivi di Geekmall, però, non si fermato qui: per tutte le informazioni sulla promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale dello store dove troverete anche tanti nuovi coupon da applicare al vostro carrello per risparmiare ancora di più in base alla spesa finale.

