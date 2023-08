Redmi Note 12 Pro 5G in super offerta: il mid-range dell’estate a meno di 250€!

Anche se manca ancora un po' di tempo all'estate già sappiamo quali saranno gli smartphone che andranno a ruba, i compagni perfetti per le foto delle vacanze, con ricariche al top ed uno stile “fresco” e giovanile. Tra questi non mancherà di certo Redmi Note 12 Pro 5G: fatti trovare preparato ed approfitta già da ora grazie a queste occasioni targate eBay ed Amazon!

Schermo AMOLED da 6,67″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, processore Dimensity 1080, 5.000 mAh di batteria e ricarica da 67W, raffreddamento al liquido: insomma, Redmi Note 12 Pro 5G è sicuramente un medio gamma completo e ricco di caratteristiche interessanti (specialmente in relazione alla fascia di prezzo).

Oltre alle specifiche interne di ottimo livello abbiamo anche un comparto fotografico convincente, con un sensore da 50 MP (IMX766) dotato di stabilizzazione OIS e accompagnato da un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro.

Il nuovo Redmi Note 12 Pro 5G scende di prezzo su Amazon, a prezzi decisamente ghiotti. Il modello base da 6/128 GB parte da 247€, mentre il modello da 8/256 GB viene proposto a 279€! In entrambi i casi la spedizione è curata da Amazon ed è inclusa nel prezzo per i membri Amazon Prime!

