Facebook Messenger dice addio agli SMS: Meta annuncia lo stop all’integrazione

Meta in queste ore ha annunciato la fine del supporto per una delle funzioni che rendeva possibile l'utilizzo di Facebook Messenger come unica app per la comunicazione istantanea su Android. L'applicazione di messaggistica, infatti, sul sistema operativo mobile del robottino verde era in grado di integrare autonomamente gli SMS ricevuti, consentendo all'utente di utilizzare una sola app per visualizzare tutti i suoi messaggi. Questa funzione, purtroppo, cesserà di esistere molto presto.

Dalla fine di settembre non si potranno più visualizzare gli SMS in Facebook Messenger

Meta ha annunciato che a partire dal prossimo 28 settembre non sarà più possibile leggere o visualizzare gli SMS all'interno dell'app Android di Facebook Messenger. Al momento non sono stati fornite le motivazioni per la cessazione di questa utile funzione, ma l'annuncio è arrivato tramite una semplice pagina del centro di supporto che indicana la data della fine del supporto ufficiale.

Con un aggiornamento di Facebook Messenger previsto per la fine di settembre, gli utenti che utilizzano l'app di Meta per la lettura degli SMS verranno reindirizzati autonomaticamente alla precedente app predefinita. In molti casi, l'app in questione sarà Google Messaggi oppure l'app Messaggi installata dal produttore dello smartphone in uso.

