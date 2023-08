Samsung aggiorna LockStar: widget anche nella lock screen (Download)

Nel mentre parte il programma di beta testing della One UI 6.0, Samsung ha rilasciato un nuovo e importante aggiornamento per l'app LockStar. È uno dei moduli che compone la suite Good Lock, che come vi ho spiegato in questo tutorial può cambiare e migliorare sensibilmente il vostro smartphone. Nel caso di LockStar, è il modulo dedicato alla schermata di blocco, che con questo aggiornamento può adesso accogliere anche i widget.

Il nuovo aggiornamento di Samsung LockStar porta i widget dentro la lockscreen

Crediti: SamMobile

L'aggiornamento aggiunge in LockStar la possibilità di aggiungere widget, sia di Samsung che di terze parti, sia nella schermata di blocco che in quella dell'Always-On Display (vale sia per smartphone che per tablet). Si tratta della versione 5.1.00.24 dell'app LockStar: se non aveste ancora ricevuto l'aggiornamento, potete scaricarla direttamente dal nostro articolo dedicato; ovviamente vi ricordo che per utilizzarla dovete aver precedentemente scaricato e installato Good Lock.

Dentro l'app LockStar, puoi scegliere se attivare questa feature per la schermata di blocco, per l'AOD o per entrambe le schermate; una volta scelta su quale schermata intervenire, clicca su “Aggiungi widget” e scegli quello che vuoi aggiungere dalla lista di quelli installati sul dispositivo. Potrai spostarlo, cambiarne le dimensioni e il livello di trasparenza tramite l'editor di Samsung, dopodiché cliccare su “Salva” per completare. Rimane qualche limitazione, per esempio non poterli tenere troppo distanziati dal widget dall'orologio e preferire widget piccoli in quanto quelli di grandi dimensioni non si adattanno bene al display.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le