Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+: immagini e specifiche da Onleaks

Il prossimo 26 luglio ci sarà l'evento Unpacked di Samsung che vedrà protagonisti i nuovi pieghevoli. Oltre a questi dovrebbero trovare spazio anche i tablet della serie Galaxy S9. Tuttavia le ultime indiscrezioni riportano anche delle novità che faranno capolino nei prossimi mesi: Samsung dovrebbe lanciare i modelli Galaxy Tab S9 FE e FE+, probabilmente in arrivo entro fine anno, ed ora Onleaks ce ne svela il design e le specifiche (sotto forma di indiscrezioni).

Samsung Galaxy Tab S9 FE e FE+: OnLeaks ha pubblicato i primi (e presunti) render dei nuovi tablet economici

In base a quanto trapelato finora, a luglio assisteremo al debutto dei tablet S9, S9+ ed S9 Ultra mentre per quanto riguarda le aggiunte targate FE bisognerà attendere. Questa non è la prima volta che di parla dei nuovi tablet: il presunto Samsung Galaxy Tab S9 FE è stato avvistato su Geekbench ad aprile e già allora vi erano segnali di due terminali. In queste ore Onleaks ha pubblicato delle immagini render che mostrano il design di entrambi i dispositivi, S9 FE ed FE+. Come di consueto si tratta di render realizzati sulla base di quanto appreso dall'insider e ovviamente tutto è da prendersi come un semplice rumor.

Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbe offrire uno schermo da circa 10,9″, in un corpo metallico da 254,3 x 165,8 x 6,7 mm. Il cuore del terminale sarebbe il chipset Exynos 1380; non mancherebbero speaker stereo, una singola fotocamera posteriore ed un lettore d'impronte digitali posizionato di lato.

Onleaks mostra anche una versione maggiorata, ovvero Samsung Galaxy Tab S9 FE+: in questo caso dovremmo trovare un pannello più ampio, da 12,4″ in un corpo da 285,4 x 185,4 x 6,54 mm. Anche questo modello dovrebbe montare un Exynos 1380, ma ovviamente si tratta di indiscrezioni.

Nel momento in cui scriviamo ci sono alcune incertezze in merito alla possibile uscita: un filone vede i due tablet in arrivo entro fine anno (comunque nel corso dei prossimi mesi) mentre un'altra voce sostiene che la versione FE+ potrebbe trovare spazio all'Unpacked di luglio. Ancora una volta segnaliamo che si tratta di indiscrezioni e quindi, come sempre, l'ultima parola spetta a Samsung.

