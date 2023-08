Con M3 Max Apple punta forte sulla GPU: c’è speranza anche per il gaming?

Uno degli argomenti caldi di questa bollente estate è sicuramente l'arrivo sul mercato dei nuovi chip M3 di Apple. Nelle ultime settimane infatti si sono susseguiti rumor e indiscrezioni su quelle che saranno le potenzialità dei nuovi chip a 3 nm made in Cupertino, ma oggi sono trapelate in rete le possibili specifiche dei modelli che quasi sicuramente vedremo in azione solo il prossimo anno. Secondo i rumor, Apple M3 Max punterà forte anche sulla GPU, potenziando di gran lunga i prossimi MacBook Pro.

GPU a 40 core per il nuovo M3 Max di Apple: potenza strabiliante per i futuri MacBook

Crediti: Apple

Secondo Mark Gurman, noto giornalsita ed analista di Bloomberg, Apple starebbe attualmente testando un chip M3 Max dotato di CPU a 16-core ed una GPU a ben 40-core che fornirebbero al MacBook Pro (14″ e 16″) di prossima generazione una potenza mai vista prima sui laptop dell'azienda statunitense. Il giornalista, inoltre, suggerisce che i prossimi MacBook possano vedere l'introduzione di un inedito taglio di memoria RAM: attualmente infatti è possibile equipaggiare il proprio dispositivo con 32 GB, 64 GB oppure 96 GB, ma in futuro potrebbe arrivare una quarta opzione da 48 GB di RAM.

I MacBook Pro sono solitamente destinati ai professionisti della produzione video e della modellazione 3D, quindi questa potenza è più che benvenuta, ma non è escluso che Apple stia pensando seriamente anche al gaming. Con l'introduzione del Game Porting Toolkit, infatti, agli sviluppatori bastano pochi click per rendere compatibili i loro giochi con le macchine prodotte da Apple e già nelle prime fasi di testing abbiamo visto quanto possano girare bene alcuni titoli sui chip Apple Silicon.

L'introduzione di una GPU tanto performante, quindi, potrebbe consetire anche l'esecuzione di giochi di fascia alta sui MacBook Pro, con la possibilità di aprire le porte del gaming su una piattaforma che da sempre è risultata ostica per i giocatori.

