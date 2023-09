Apple: basta pelle, ma le nuove cover FineWoven sono problematiche

Durante la presentazione della serie iPhone 15, la dirigenza di Apple si è nuovamente dedicata molto al tema della sostenibilità, dando un taglio col passato. La compagnia di Cupertino ha deciso di interrompere la produzione di accessori in pelle, presentando al suo posto un nuovo materiale denominato FineWoven. Ma chi sta utilizzando le nuove cover protettive si sta lamentando di una finitura tanto costosa quanto facile da rovinare.

Le cover protettive FineWoven di Apple per iPhone 15 hanno seri problemi d'usura

Al posto della pelle bovina utilizzata fino alla scorsa generazione per cover, cinturini e accessori vari fa il suo debutto la finitura microtwill FineWoven, in buona sostanza un tessuto realizzato al 68% in materiale riciclato e la cui sensazione è “simile alla pelle scamosciata“, secondo Apple. Questa nuova tecnica è disponibile sia per cover e portafogli MagSafe per iPhone che per cinturini per Apple Watch.

Come mostrato dallo youtuber MobileReviewsEh, le cover FineWoven si discostano da quelle in pelle anche per la struttura composita, in quanto lo strato esterno in tessuto è posto al di sopra di una sezione interna in memory foam. Inoltre, la parte interna a contatto con iPhone non è più in microfibra bensì anch'essa in quello che sembra essere sempre tessuto FineWoven.

Ma la parte interessante (e non in senso positivo) viene quando si prova a utilizzare queste cover FineWoven, perché ben presto si è scoperto che si graffiano troppo facilmente. Anche la pelle è soggetta a questo tipo di usura, seppur risulti più resistente, ma la patina della pelle graffiata tende a restituire una sensazione visiva e tattile più appagante. Se non bastasse, si sporcano rapidamente, specialmente se entrano in contatto con i peli degli animali, che finiscono per trattenere.

L'unico vantaggio rispetto agli altri materiali lo si ha quando si combina l'utilizzo di cover e portafogli FineWoven, in quanto l'intreccio dei tessuti dei due accessori provoca una sorta di effetto velcro e quindi il portafogli si stacca molto difficilmente. Ma a proposito del portafogli FineWoven, la testimonianza di The Verge parla di segni d'usura lungo i bordi appena tirato fuori dalla scatola. Insomma, FineWoven non sta affatto convincendo gli utenti Apple, anche a fronte di un costo non propriamente economico per prodotti (49€ per il porta AirTag, 69€ per cover e portafogli, 99€ e 149€ per i cinturini Apple Watch) che rischiano di invecchiare fin troppo precocemente.

