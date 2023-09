Recensione monopattino Navee S65C: parole d’ordine, sicurezza ed autonomia

Abbiamo imparato ad apprezzare Navee nel corso degli ultimi mesi grazie ai suoi monopattini che, sì, abbiamo testato praticamente tutti. Ma a chi ancora non conoscesse il brand, basti pensare che si tratta di un'azienda che produce i monopattini anche per Xiaomi, e quindi non è l'ultima arrivata.

E l'esperienza nel settore si nota soprattutto con il Navee S65C, il nuovo monopattino elettrico top di gamma presentato in occasione dell'IFA di Berlino 2023, dotato di doppia sospensione, già pronto per le nuove normative italiane e che sia dal punto di vista tecnico che di design, ricorda molto lo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, non disponibile in Italia.

Recensione monopattino elettrico Navee S65C

Design e materiali

Come vi dicevo, se avete mai avuto la possibilità di vedere lo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, noterete moltissime somiglianze con il Navee S65C. Il nuovo monopattino elettrico top di gamma del brand si distingue dagli altri modelli proprio per il suo design di classe e di grande impatto visivo, anche grazie alla struttura estremamente pulita e per la raffinatezza di tutti i dettagli.

È un modello pieghevole, ma non di quelli più compatti è grande 1.230 x 533 x 1285 mm da aperto e 1.230 x 530 x 570 mm da piegato e pesa 26 Kg, il che lo rende meno maneggevole degli altri modelli di Navee che abbiamo provato negli ultimi tempi, soprattutto in situazioni in cui lo si dovrebbe mettere in auto oppure trasportare nei mezzi pubblici.

Ma questo ingombro maggiore viene assolutamente ripagato con una grande stabilità e una forte attenzione alla sicurezza: riesce a supportare un peso massimo di 120 Kg, il telaio è in lega d'alluminio, abbastanza rigido e non sbacchetta mai, neppure quando si prendono i fossi, la pedana è larga 200 mm ed integra sia gli indicatori di direzione che uno spazio in cui montare un'eventuale targa. Insomma, è prefettamente pronto per la nuova normativa del codice della strada.

Tutta la progettazione del manubrio è stata studiata per migliorare la comodità d'utilizzo, a partire dal campanello integrato nella manopola del freno a disco, fino al posizionamento dell'acceleratore sul lato destro, che è molto semplice da raggiungere.

Al centro, poi, c'è un grande display LCD sul quale si potranno tenere sotto controllo tutti i parametri del monopattino: è retroilluminato ed è chiaramente visibile anche in condizioni di luce diretta, ma una cosa va detta: mi sarebbe piaciuto vedere in questo monopattino top di gamma il display che il brand ha utilizzato nel V40 (qui la recensione ) e nel V50 (qui la recensione), che trovo molto più comodo e visivamente d'impatto.

Infine un plauso a Navee per la scelta delle ruote: sono delle tubeless da 10″ (cioè senza camera d'aria) con tecnologia auto-riparante contro tagli e piccole forature, e gestiscono perfettamente gli urti e le vibrazioni: assieme alla doppia sospensione (anteriore e posteriore) fanno davvero la differenza in fase di guida.

Motore e freni

Ad animare il Navee S65C ci pensa un motore brushless posteriore con una potenza massima di 450w che riesce a raggiungere i 900w di picco, limitato ad una velocità massima di 20 Km/h (come dice la nuova normativa in Italia). Tutto sommato, la configurazione generale della propulsione è piuttosto bilanciata soprattutto per quanto riguarda l'accelerazione, che è lineare ma decisa, e garantisce una buona gestione anche delle salite: il brand garantisce una gestione ottimale fino al 22%, e personalmente nei miei test non ho avuto alcun problema di sorta.

Buono il sistema frenante che, oltre per una buona frenata rigenerativa che è possibile attivare, disattivare e personalizzare tramite l'applicazione, si distingue per un altro particolare: la presenza anteriore di un freno a tamburo e non a disco, è stata ben pensata perché in questo modo si evita il rischio di far bloccare la ruota in una frenata brusca, come potrebbe accadere con un freno a disco.

Anche la coppia viene ben distribuita, in modo che vengano evitate le partenze “brusche” e che sottolinea come il brand, anche con questo NAVEE S65C abbia voluto puntare sulla sicurezza e la comodità di guida.

Applicazione

Anche il NAVEE S65C viene accompagnato da un'applicazione che bisognerà utilizzare alla prima attivazione, pena l'impossibilità di guidare il monopattino. Il tutto viene gestito da Xiaomi Home, che non solo si connetterà al dispositivo molto velocemente tramite Bluetooth, ma che alla prima attivazione imposterà in maniera automatica tutti i setting necessari per far sì che il monopattino si “adatti” alle normative locali (come ad esempio la velocità massima).

Con l'app, oltre che a vedere tutte le informazioni relative al monopattino, è possibile regolare l'intensità della frenata rigenerativa, attivare il sensore di luminosità per l'accensione automatica del faro ed impostare che la luce di posizione anteriore sia sempre attiva o meno.

Come sempre, poi, l'app può anche essere considerata come una sorta di “chiave” virtuale del dispositivo, e lo potrà bloccare in modo tale che tutti i sistemi siano inutilizzabili fino all'immissione di una password numerica di 6 cifre.

Guidabilità

La prima cosa da prendere in considerazione quando si guida per la prima volta il NAVEE S65C è che data la trazione posteriore, bisogna fare un po' di attenzione in partenza. La soluzione scelta dall'azienda ha però diversi vantaggi: il fatto che la trazione non sia sulla ruota che sterza, aumenta significativamente l'aderenza e la stabilità su fondi bagnati, ed anche quando si attiva la frenata rigenerativa, la posizione posteriore la rende meno invasiva.

Le modalità di percorrenza sono 3: ci sono due marce che faranno andare il monopattino a 15 Km/h o a 20 Km/h, e poi c'è la modalità walk che si fermerà a 6 Km/h: in questo modo si avrà sempre un aiuto dal motore anche quando si sta spingendo il monopattino.

Ma come già detto, in termini di guidabilità ciò che fa davvero la differenza è il connubio tra pneumatici e doppio ammortizzatore: avete in mente quei monopattini che vi fanno vibrare anche il cervello in determinate condizioni e su particolari fondi stradali? Bene, dimenticateli perché con il NAVEE S65C tutto scorrerà una meraviglia ed avrete anche modo di evitare eventuali mal di schiena dovuti agli urti o alle vibrazioni. È davvero un monopattino molto gradevole da guidare sia in città, che su altri fondi stradali.

Autonomia della batteria

La batteria integrata nel NAVEE S65C è una 15 Ah a 36 V che, secondo l'azienda, dovrebbe garantire circa 65 Km. Ebbene, si tratta di una stima più che realistica, soprattutto grazie ad un nuovo sistema di recupero dell'energia che fa egregiamente il suo dovere: nei miei test, con la marcia più veloce, per poco non ho raggiunto i 60 Km di autonomia. Niente male davvero.

Il pacco batterie, poi, è dotato di un completo BMS (battery management system) con protezioni da cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del NAVEE S65C è di 699,00 euro da Unieuro. Una cifra non particolarmente economica, è un dato di fatto, ma tutto sommato ben posizionata considerando tutte le caratteristiche del prodotto: è un top di gamma a tutti gli effetti, e per questo è al passo con i tempi sia nelle caratteristiche tecniche sia per quanto riguarda le normative in Italia.

È ben costruito e rifinito, ha un'ottima autonomia ed il sistema ammortizzante rende la guida molto piacevole anche su pavé o fondi stradali sconnessi. L'unico vero neo del prodotto potrebbe essere il peso un po' eccessivo, che lo rende poco maneggevole in alcune situazioni, ma è il giusto prezzo da pagarei se si vuole sicurezza e stabilità.



