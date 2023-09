Zepp presenta il brand Clarity: le cuffie One e Pixie aiutano a sentire meglio

Dopo essersi concentrata principalmente all'industria degli smartwatch, Zepp Health ha ufficialmente presentato il suo nuovo brand Zepp Clarity. Questa volta parliamo di una serie di prodotti diretta a tutt'altro settore, cioè quello delle tecnologie sanitarie, dato che si tratta di cuffie per migliorare l'udito.

Zepp presenta ufficialmente Clarity One e Pixie

Crediti: Zepp

Le cuffie Zepp Clarity sono realizzate per essere visivamente discrete, grazie a un design “praticamente invisibile“, sia per chi le indossa per chi osserva l'indossatore. Dentro alla scocca in lega di titanio certificata IPX7 ci sono batterie che offrono 17 ore d'autonomia con Bluetooth Low Energy funzione Trova Dispositivo per non smarrirle. Pesano 1,1 grammi per cuffia e utilizzano i microfoni per l'eliminazione adattiva del feedback e riduzione del rumore (vento compreso) a più livelli, assieme all'equalizzatore tramite app dedicata.

Zepp le ha realizzate per chi ha problemi d'udito lievi o moderati: come dichiara l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono 430 milioni nel mondo che soffrono di perdita dell'udito. Ma dall'ottobre 2022, gli Stati Uniti hanno lanciato Over-the-Counter Hearing Aid Act, rendendo possibile acquistare apparecchi acustici anche senza prescrizione, il ché apre le porte a prodotti del genere. Secondo le stime dell'ente americano FDA, questo cambiamento può comportare una riduzione della spesa fino a 3.000$ a persona.

Come afferma Stan Zhang di Zepp Clarity, “L'Over-the-Counter Hearing Aid Act della FDA ha segnato un cambiamento epocale, incidendo sull'accessibilità e sulla convenienza degli apparecchi acustici. Siamo in prima linea nel mercato degli apparecchi acustici da banco, sfruttando tecnologia e design all'avanguardia per ridefinire la salute uditiva ottimale e destigmatizzare gli apparecchi acustici. Sostenendo la nostra convinzione che la salute dell'udito è fondamentale per il benessere generale, miriamo a incoraggiare coloro che hanno un udito perdita di prendere il controllo del proprio benessere, comodamente e con sicurezza“.

Zepp Clarity One e Pixie sono disponibili negli Stati Uniti al prezzo di 1.699$ e 1.999$.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le