Registra lo schermo del PC con AWZ Screen Recorder: facile da usare e con tante funzioni

Ormai i computer sono parte integrate della quotidianità di tutti: studenti, lavoratori, genitori e figli, avere un PC è diventato di fondamentale importanza per svolgere tantissime attività. Lavoro, studio, ma anche intrattenimento o “semplicemente” per restare connessi. Inoltre in questi anni hanno preso piede sempre di più sia lo smart working che la didattica a distanza: utilizzare un PC è diventato vitale per determinate attività. Una delle funzioni più richieste dagli utenti (proprio in virtù delle osservazioni fatte poco sopra) è la possibilità di registrare lo schermo del PC e ovviamente non mancano soluzioni in tal senso. Uno degli ultimi arrivati è anche uno dei migliori software sulla piazza: stiamo parlando di AWZ Screen Recorder, uno strumento tanto potente, quanto efficiente e facile da utilizzare.

AWZ Screen Recorder si presenta come uno dei migliori programmi per registrare lo schermo: ecco come funziona

Lanciato a giugno 2023, AWZ Screen Recorder è un software ancora giovane eppure è stato in grado di distinguersi fin da subito per la sua praticità. Si tratta, infatti, di un programma facile da utilizzare, caratterizzato da un'interfaccia semplice da comprendere e da navigare. Questo software permette sia di registrare lo schermo che di catturare anche l'audio, utilizzando come fonte sia gli speaker che il microfono. Inoltre le varie impostazioni di registrazione sono alquanto flessibili e permettono di personalizzare a tutto tondo il risultato finale. Per quanto riguarda le principali caratteristiche, ci troviamo alle prese con una soluzione completa sotto vari aspetti.

Sono disponibili vari formati in uscita come MP4, MKV, AVI, WMV, FLW e non solo;

come MP4, MKV, AVI, WMV, FLW e non solo; è possibile immortalare audio e video senza latenza e con le massime performance;

e con le massime performance; gli strumenti di editing sono semplici da utilizzare (è possibile tagliare e comprimere i video, rimuovere il watermark e così via);

sono semplici da utilizzare (è possibile tagliare e comprimere i video, rimuovere il watermark e così via); presenta un sistema di note utilissimo e pratico (durante la registrazione aggiungi immagini e testo direttamente sullo schermo per mettere in evidenza le informazioni che ti interessano);

utilissimo e pratico (durante la registrazione aggiungi immagini e testo direttamente sullo schermo per mettere in evidenza le informazioni che ti interessano); l'interfaccia utente è perfetta per i neofiti, con un livello di semplicità elevato (in questo modo il programma è accessibile a tutti).

Insomma, come si evince dall'elenco delle caratteristiche è chiaro che ci troviamo di fronte ad un software che punta sia sulla qualità (in tante funzioni e strumenti), sia sulla praticità di utilizzo, senza interfacce astruse ed incomprensibili. AWZ Screen Recorder è perfetto per registrare lezioni online, riunioni di lavoro, per realizzare un tutorial al volo o creare presentazioni, ma si rivela uno strumento potente anche per i creator (ad esempio immortalando le sessioni di gameplay dei giochi senza alcuna latenza tra video e audio). Ovviamente è possibile personalizzare al meglio le registrazioni, a schermo intero oppure con un ritaglio selezionato; oltre alla funzione per scrivere note è presente anche la possibilità di programmare la registrazione dello schermo.

Insomma, AWZ Screen Recorder si presenta come uno dei migliori programmi registra schermo in circolazione, facile da utilizzare e ricco di feature. Il software è scaricabile per PC Windows tramite il sito ufficiale (lo trovate qui) ed è disponibile sia nella versione Free (con limite di registrazione e watermark) che Pro (a pagamento).

Contenuto realizzato in collaborazione con AWZ.

