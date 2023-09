Apple lancia iOS 17.0.1: nuovo importante aggiornamento di sicurezza

Solo 3 giorni dopo il lancio ufficiale di iOS 17, Apple pubblicato oggi il primo aggiornamento per il nuovo sistema operativo mobile per iPhone ed iPad. Con l'arrivo di iOS 17.0.1, la compagnia di Cupertino ripropone nuovi metodi di controllo per le tre vulnerabilità nella sicurezza dell'OS che sono state sfruttate attivamente dai malintenzionati negli ultimi tempi.

iOS 17.0.1 disponibile da oggi: tutte le novità

Questo aggiornamento, dal peso di poco meno di 400 MB, aggiunge nuovi controlli per il riconoscimento dei bypass che sfruttano le vulnerabilità CVE-2023-41992, CVE-2023-41991 e CVE-2023-41993. Il consiglio, quindi, è quello di aggiornare immediatamente il proprio smartphone per evitare che queste falle nella sicurezza possano essere sfruttate per il furto dei dati sensibili.

Per installare l'aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nell'app Impostazioni e selezionare le voci “Generali > Aggiornamento software” per ricevere immediatamente la possibilità di scaricare ed installare iOS 17.0.1. In alternativa, è possibile anche aspettare che il sistema notifichi da solo l'aggiornamento, ma vista l'importanza dell'update vi consiglia di effettuare il controllo manualmente.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le