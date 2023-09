POCO X6 e X6 Pro certificati: cosa aspettarsi dai prossimi mid-range

Sono passate solo poche ore dal lancio della serie Redmi Note 13 e già si comincia a parlare delle prossime novità per la fascia media di Xiaomi. In questo caso si tratta di POCO X6 e X6 Pro 5G, due dispositivi che dovrebbero fare capolino entro fine anno, almeno stando alle prime certificazioni.

POCO X6 e X6 Pro 5G hanno ricevuto le prime certificazioni: ecco le novità sui futuri mid-range Xiaomi

Redmi Note 13 – Crediti: Xiaomi

Entrambi gli smartphone sono comparsi nel database dell'ente IMEI, in riferimento al mercato internazionale. POCO X6 e X6 Pro 5G arriveranno in versione Global, sicuramente in India e molto probabilmente anche in Europa (in Italia abbiamo sia X5 che X5 Pro). Partiamo subito con il grand finale: tutti gli indizi puntano in direzione dei rebrand di Redmi Note 13 e Note 13 Pro, lanciati in Cina di recente.

Per quanto riguarda POCO X6 5G, il dispositivo è comparso con le sigle 2312DRAF3G e 2312DRAF3I, rispettivamente per il mercato Global e quello indiano. Il dispositivo dovrebbe debuttare a dicembre 2023, vista la presenza dei numeri 2312 (solitamente indicano anno e mese di uscita). Il nome in codice del terminale è iron_p. Comunque pare che il telefono non sarà una copia 1:1 di Redmi Note 13: sicuramente avrà degli accorgimenti nel design (per renderlo più in linea con lo stile di POCO) mentre per le specifiche dovremmo avere una fotocamera da 64 MP anziché da 108 MP. Il resto delle caratteristiche dovrebbe restare invariato (con un AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, il Dimensity 6080, 5.000 mAh e 33W di ricarica).

Redmi Note 13 Pro – Crediti: Xiaomi

Passando a POCO X6 Pro 5G, in questo caso la sigla è 23122PCD1G, sempre con uscita a dicembre (anche se è bene prendere il periodo di lancio come una semplice stima); il nome in codice è garnetp. In questo caso si tratta di un rebrand di Redmi Note 13 Pro ma non è chiaro se ci saranno differenze. Dovremmo avere, quindi, un AMOLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz, lo Snapdragon 7s Gen 2, 5.100 mAh e 67W di ricarica, il tutto arricchito da una fotocamera Samsung HP3 da 200 MP.

