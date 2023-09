Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ ufficiali: Xiaomi rinnova la fascia media con tante novità

A distanza da quasi un anno dal debutto della serie Note 12 in Cina, ecco fare la capolino la nuova generazione di medio gamma targata Xiaomi. Ancora una volta si tratta di un trittico di dispositivi e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato di Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro e Note 13 Pro+!

Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi mid-range Xiaomi

Design e display

Crediti: Xiaomi

Similmente alla generazione passata ritroviamo un look familiare: i nuovi modelli Xiaomi sono caratterizzati da un design squadrato ed un modulo fotografico che continua quanto visto con la famiglia Note 12, seppur con alcune piccole differenze (e varie analogie con la gamma XIaomi 13). I nuovi Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ adottano schermi con punch hole e sfruttano tutti dei pannelli AMOLED. Partiamo con il modello base: il nuovo arrivato della gamma monta un display da 6,67″ Full HD+, con refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 10 bit, campionamento del tocco di 2160 Hz e PWM Dimming da 1920 Hz, il tutto in un corpo sottile e leggero, con uno spessore di soli 7,6 mm. Le cornici sono super ottimizzate e a protezione dello schermo troviamo un vetro Gorilla Glass 5. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Crediti: Xiaomi

Passando a Redmi Note 13 Pro il lettore d'impronte digitali passa sotto lo schermo mentre il vetro protettivo è un Gorilla Glass Victus. Il salto di qualità continua anche con il pannello vero e proprio, un'unità da 6,67″ con risoluzione 1.5K con profondità colore a 12 bit, refresh rate a 120 Hz, 2160 Hz di campionamento del tocco, PWM Dimming da 1920 Hz e fino a 1800 nit di luminosità.

Crediti: Xiaomi

Si cambia nuovamente rotta con Redmi Note 13 Pro+: in questo caso le forme sono più sinuose anche grazie all'utilizzo di uno schermo AMOLED con bordi curvi. Si tratta ancora una volta di un pannello da 6,67″ con le medesime caratteristiche del modello Pro e sempre con lettore d'impronte digitali integrato. Insomma, anche quest'anno la variante Plus si conferma la più elegante (e la più potente sotto vari aspetti). Rispetto agli altri due terminali abbiamo anche la certificazione IP68, solitamente riservata ai modelli di punta. Inoltre il modello Pro+ guadagna anche una versione speciale con colorazione Camouflage, realizzata in partnership con il brand di street wear AAPE.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Xiaomi

Le specifiche tecniche di Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ cambiano sensibilmente da modello a modello, utilizzando chipset sia MediaTek che Qualcomm. Si parte con il Dimensity 6080 di Note 13, SoC octa-core realizzato a 6 nm e con una frequenza massima di 2,4 GHz. Lato memorie abbiamo 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e fino ad un massimo di 256 GB di storage UFS 2.2. Il fratello maggiore Pro alza il tiro con il nuovo Snapdragon 7s Gen 2, chipset a 4 nm e fino a 2,4 GHz di frequenza di clock. Le memorie salgono ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1. Infine abbiamo il modello Pro Plus, equipaggiato con il Dimensity 7200-Ultra, soluzione nata dalla collaborazione tra MediaTek e Xiaomi (4 nm, fino a 2,8 GHz, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1).

Redmi Note 13 Pro+ AAPE Edition – Crediti: Xiaomi

Cambiano anche batterie e ricarica rapida: si parte con 5.000 mAh con tecnologia di ricarica da 33W passando per i 5.100 mAh con 67W fino ad un massimo di 5.000 mAh ma con ricarica cablata da 120W. Tutti gli smartphone arrivano con la MIUI 14 preinstallata, ovviamente su base Android 13.

Le differenze del trittico continuano anche nel comparto fotografico. Redmi Note 13 adotta un sistema più sobrio, una dual camera da 108 + 2 MP con un sensore secondario per la profondità di campo. Il fratellone Note 13 Pro sale a 200 + 8 + 2 MP con un sensore principale Samsung HP3, un ultragrandangolare e stabilizzazione OIS + EIS. Infine Redmi Note 13 Pro+ offre lo stesso comparto della versione Pro. Tutti i dispositivi montano una selfie camera da 16 MP.

Redmi Note 13 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,11 x 74,95 x 7,6 mm per 173,5 grammi

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass 5

da (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass 5 Lettore d'impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6080 a 6 nm e fino a 2,4 GHz

a 6 nm e fino a 2,4 GHz GPU ARM Mali-G57

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 108 + 2 MP con profondità di campo

con profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Redmi Note 13 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,78 mm per 187 grammi

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d'impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo

con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Redmi Note 13 Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,2 x 8,9 mm per 204,5 grammi + certificazione IP 68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1000 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d'impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200-Ultra a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz GPU ARM Mali-G610

12/16 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo

con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e profondità di campo Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Sistema operativo Android 13 con MIUI 14

Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ – Prezzo e uscita

Il prezzo di partenza della serie Redmi Note 13 è di meno di 150€ al cambio attuale, fino a salire ad un massimo di circa 300€: insomma si tratta di cifre parecchio ragionevoli, specialmente in relazione a quello che viene offerto. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili ed il relativo prezzo.

Redmi Note 13 5G 6/128 GB – 1.099 CNY ( 141€ ) 8/128 GB – 1.199 CNY ( 154€ ) 8/256 GB – 1.399 CNY ( 180€ ) 12/256 GB – 1.599 CNY ( 205€ )



Redmi Note 13 Pro 6/128 GB – 1.399 CNY ( 180€ ) 8/128 GB – 1.499 CNY ( 192€ ) 8/256 GB – 1.699 CNY ( 218€ ) 12/256 GB – 1.899 CNY ( 244€ ) 16/512 GB – 1.999 CNY ( 257€ )



Redmi Note 13 Pro+ 12/256 GB – 1.899 CNY ( 244€ ) 12/512 GB – 2.099 CNY ( 270€ ) 16/512 GB – 2.199 CNY ( 283€ )



Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le