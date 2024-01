Apple Vision Pro ha un SoC molto potente: ecco quale sarà

Era giugno 2023 quando assistevamo alla presentazione di Apple Vision Pro, il visore di realtà virtuale mista con cui Cupertino vuole rivoluzionare la sua filosofia. La volontà di chiamarlo “computer spaziale” fa capire che nel futuro di Apple c’è un mercato in cui visori di questo genere saranno capaci di affiancare se non addirittura sostituire il classico modo di utilizzare i computer tradizionali. Per farlo è necessario un comparto hardware di primo livello, come dimostra l’adozione di un System-on-a-Chip come l’Apple M2.

Apple Vision Pro ed Apple M2: svelate le specifiche del SoC del visore MR

In fase di annuncio, era stato riferito che Apple Vision Pro montava un SoC Apple M2, senza però specificare di quale modello si trattasse, considerato che il catalogo comprende M2, M2 Pro, M2 Max ed M2 Ultra. Adesso sappiamo che dentro al visore c’è il modello base di Apple M2 nella sua variante top, grazie alla rivelazione fatta in anteprima da parte dell’insider Mark Gurman di Bloomberg.

Realizzato con processo produttivo N5P a 5 nm da parte di TSMC, è un SoC con 20 miliardi di transistor che comprende una CPU octa-core con 4 core Avalanche a 3.480 MHz e 4 core Blizzard a 2.424 MHz, una GPU deca-core a 3,6 TFLOPs, memoria RAM LPDDR5 a 100 GB/s e una NPU 16-core da 15,8 trilioni di operazioni al secondo.

Si tratta dello stesso SoC Apple M2 presente dentro ai MacBook Air da 13,6″ e 15,3″ del 2022, e dentro a Apple Vision Pro si occuperà di gestire il sistema operativo visionOS, algoritmi di visione artificiale e contenuti grafici, ma non sarà da solo. A coadiuvarlo ci sarà Apple R1, microchip proprietario dedicato alla gestione della vasta sensoristica, comprensiva di 12 fotocamere, 5 sensori e 6 microfoni, grazie a cui poter trasmettere sul display interno le immagini entro 12 millisecondi per evitare ritardi.

Il debutto di Apple Vision Pro è sempre più vicino, ma le sue funzioni potrebbero non essere tutte disponibili da subito.

