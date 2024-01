Vision Pro arriva a febbraio: Apple ufficializza data, prezzi e pre-ordini

L’annuncio era nell’aria e finalmente è arrivato: Apple Vision Pro sarà disponibile sul mercato statunitense ufficialmente a partire dai primi giorni del mese di febbraio. La compagnia di Cupertino è riuscita a mantenere le promesse nonostante i ritardi che sembrano aver caratterizzato lo sviluppo di questo nuovo prodotto. Con l’annuncio della data di lancio, Apple ha ufficializzato anche i prezzi e la data di inizio dei pre-ordini.

Apple Vision Pro sarà in vendita dal 2 febbraio, in pre-ordine dal 19 gennaio

Crediti: Apple

Apple Vision Pro sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 febbraio al prezzo di 3499$ con 256 GB di spazio di archiviazione a disposizione. Per chi ha la necessità di lenti correttive, sarà possibile acquistare quelle da lettura per 99$ oppure realizzare le lenti in base alla propria prescrizione per 149$. Gli utenti interessati potranno effettuare il pre-ordine del dispositivo già a partire dal prossimo 19 gennaio.

“L’era del computing spaziale è arrivata” ha dichiarato Tim Cook, aggiungendo: “Apple Vision Pro è il dispositivo elettronico di consumo più avanzato mai creato. La sua interfaccia utente rivoluzionaria e magica ridefinirà il modo in cui ci connettiamo, creiamo ed esploriamo“.

Purtroppo non ci sono attualmente informazioni riguardanti il possibile arrivo del dispositivo anche in Italia: i rumor, tuttavia, suggeriscono che gli utenti nel resto del mondo potrebbero dover aspettare oltre il 2025 per mettere le mani su Apple Vision Pro.

