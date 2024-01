Honor sfida OPPO e vivo e si allea con il 5G di Nokia

Il 2024 è iniziato con un patto fra due aziende rivali ma non troppo: Nokia e Honor, che pur operando entrambe sul mercato mobile sono giunte a un nuovo accordo. La compagnia finlandese ha infatti annunciato che le parti hanno stretto una partnership di licenza incrociata che permetterà a esse di utilizzare alcune rispettive tecnologie nell’ambito delle reti 5G.

Honor stringe un nuovo accordo per utilizzare i brevetti 5G di Nokia

Ecco quanto dichiarato da Susanna Martikainen, Chief Licensing Officer Mobile Devices di Nokia: “Siamo lieti di aver concluso un accordo amichevole di licenza incrociata sui brevetti con Honor, uno dei principali attori nel mercato cinese degli smartphone.” Ha anche sottolineato che “si tratta del quarto importante accordo per smartphone esente da controversie che Nokia ha concluso negli ultimi dodici mesi e sottolinea ancora una volta la forza del portafoglio brevetti di Nokia e i contributi decennali agli standard cellulari e ad altre tecnologie“.

Non mancano le dichiarazioni di Honor: il responsabile della proprietà intellettuale su scala Global Wenyu Zhou afferma che “in qualità di titolare e implementatore del SEP 5G, Honor rispetta molto i diritti di proprietà intellettuale e crede fermamente che un valore ragionevole della proprietà intellettuale sia importante per lo sviluppo del settore della telefonia mobile. La conclusione dell’accordo di licenza incrociata del brevetto dimostra l’impegno di Honor nell’innovazione per consentire una vita intelligente in tutti gli scenari e in tutti i canali, per tutte le persone“.

All’interno delle circa 20.000 famiglie di brevetti nelle mani di Nokia, oltre 6.000 riguardano i brevetti essenziali per il 5G e su essi è ancora aperto il contenzioso legale con OPPO, che l’ha portata a essere esclusa dal mercato tedesco nonostante l’opinione della Cina.

