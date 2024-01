Xiaomi SU7: l’auto elettrica di Xiaomi arriverà in versione Global?

Durante gli ultimi giorni del 2023 la compagnia di Lei Jun ha deciso di chiudere l’anno col botto, presentando la sua prima auto elettrica. Xiaomi SU7 rappresenta un passo avanti importantissimo per l’azienda cinese e ovviamente siamo tutti curiosi di scoprire se arriverà anche in versione Global. Quale sarà il destino di questa novità?

Xiaomi SU7 Global: la prima auto elettrica del brand potrebbe restare un’esclusiva cinese

Crediti: Xiaomi

Xiaomi è sempre stata particolarmente propensa ad esplorare nuovi lidi, seppur rimanendo spesso all’interno di una sorta di comfort zone (fatta accezione per dispositivi concept futuristici, ovvio). I prodotti più particolari hanno fatto prima capolino tramite aziende satelliti o partner; in alcuni casi la compagnia è passata alla realizzazione di soluzioni proprie. L’ecosistema di Xiaomi si è espanso tantissimo nel corso degli anni, abbracciando smartphone, notebook, bici e monopattini elettrici, indossabili e molto altro ancora. La prima auto elettrica targata Xiaomi rappresenta sicuramente il progetto più ambizioso dell’azienda e in tanti si chiedono se questa resterà un’esclusiva cinese o arriverà anche nei mercati internazionali.

Purtroppo sembra che i piani del brand siamo abbastanza chiari: nel corso di una sessione Q&A sul social cinese Weibo è arrivata la fatidica domanda in merito alla possibilità di vedere Xiaomi SU7 in versione Global. La casa asiatica ha confermato che al momento tutta l’attenzione è focalizzata sul mercato cinese anche se l’obiettivo finale è avere veicoli Xiaomi su ogni strada del mondo. Quest’ultimo è abbastanza ambizioso e per riuscirci la casa di Lei Jun ha intenzione di procedere con cautela, prima ritagliandosi il suo spazio in patria. C’è l’intenzione di espandersi, ma non in questa fase.

Crediti: Xiaomi

In realtà durante l’evento di dicembre, Xiaomi ha svelato SU7 e SU7 Max ma non ha ancora annunciato i prezzi dei veicoli (anche se attualmente sono già presenti leak al riguardo). Il CEO Lei Jun ha affermato che l’azienda riuscirà a diventare uno dei protagonisti del settore smart EV entro il 2024 ma sappiamo bene che si tratta di un obiettivo altissimo. Il dirigente sogna di vedere Xiaomi nella top 5 delle case automobilistiche globali entro i prossimi 15-20 anni: staremo a vedere come si evolveranno le cose, anche perché allo stato attuale qualsiasi discorso risulta prematuro (dato che la prima auto non è ancora in vendita).

