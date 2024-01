Con le offerte Huawei Weeks ricevi fino a 150€ di sconto: più compri e più risparmi!

Il mese di gennaio segna anche l’inizio dei saldi e ovviamente non potevano mancare una sfilza di occasioni dedicate al tech. Lo store ufficiale Huawei ha dato il via alla promozione Huawei Weeks: tanti notebook, smartphone, smartwatch, TWS, tablet e non solo, con sconti fino a 150€. Tre settimane di offerte imperdibili, fino al 29 gennaio!

Huawei Weeks: tre settimane di sconti con smartphone, PC, tablet e indossabili in offerta

Crediti: Huawei

Quando si parla di tecnologia e di prodotti sempre al top, nonché di un ecosistema completo a tutto tondo, Huawei è sempre in prima linea. Il brand offre tantissime opportunità per semplificare la vita, con dispositivi tech pensati per amanti della fotografia, professionisti in cerca di soluzioni performanti, studenti, sportivi ed utenti sempre attenti alla salute. Per questo motivo la promozione Huawei Weeks rappresenta il modo perfetto di cominciare il 2024: entrare a far parte dell’ecosistema del brand non è mai stato così facile e conveniente grazie alle occasioni del momento. Con la nuova iniziativa, più acquisti e più risparmi: basta spendere fino a determinate soglie per ottenere uno sconto aggiuntivo ed un prezzo finale decisamente ghiotto. Di seguito trovi tutti gli sconti disponibili (validi su tutti i prodotti, fatta eccezione per Huawei Watch Ultimate Edition).

-15€ spendendo almeno 150€

spendendo almeno 150€ -30€ spendendo almeno 300€

spendendo almeno 300€ -50€ spendendo almeno 500€

spendendo almeno 500€ -150€ spendendo almeno 1.000€

Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promo Huawei Weeks per scoprire tutti i dispositivi del brand in offerta: questo è il momento perfetto per arricchire il proprio ecosistema di prodotti Huawei!

Le migliori offerte di Huawei Store

Crediti: Huawei

Entrare a far parte dell’ecosistema Huawei non significa soltanto mettere le mani su un nuovo telefono: il colosso tecnologico offre una sfilza di prodotti di altissima qualità, con caratteristiche al top e prezzi da capogiro. Per studenti e professionisti in cerca di un alleato per studiare e lavorare in mobilità, i notebook del brand rappresentano la scelta più azzeccata. Huawei MateBook D 14 (in sconto a 749,9€) è l’ideale se stai cercando un portatile ultra-leggero, compatto ed elegante: ovviamente non parliamo solo di stile, ma anche di performance grazie al processore Intel Core i5 di 12° generazione, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Huawei MateBook D 16 (2024) ottimizza al massimo la tua visuale, con un ampio schermo FullView da ben 16″: l’ideale per non affaticare mai la vista! Nonostante le dimensioni, parliamo sempre di un notebook sottile (con un corpo leggero di 1,68 kg), perfetto da portare in giro. In questo caso il prezzo scontato è di 699,9€ per la versione da 8/512 GB (con processore i5-12450H).

Per chi preferisce la massima portabilità, l’occasione arriva con il tablet Huawei MatePad 11.5: il prezzo scende a 279,9€, una cifra parecchio interessante per un terminale da 11,5″ con refresh rate a 120 Hz che supporta sia la tastiera smontabile che la pen. Insomma, la produttività di un PC ma in un formato ancora più compatto!

Crediti: Huawei

Le offerte continuano anche per i prodotti dedicati alla salute e al fitness: Huawei Watch GT 4 Special Edition parte da 279,9€ con cinturino EasyFit in omaggio mentre il precedente Huawei Watch GT 3 (da 46 mm, Active Black) viene proposto in promo a 179,9€. Stai cercando un indossabile premium senza compromessi e con stile da vendere? Allora Huawei Watch 4 Pro (Dark Brown Leather) a 499,9€ è una scelta imprescindibile!

Crediti: Huawei

Anche gli auricolari true wireless del brand sono in sconto, come gli ultimissimi Huawei FreeClip, ora a 199,9€ con Huawei Band 8 in omaggio. Si tratta di auricolari dal design rivoluzionario, con un’iconico stile a forma di orecchino ed un’indossabilità clip-on. Anche le TWS premium Huawei FreeBuds 3 Pro sono in offerta: il prezzo scende anche in questo caso 199,9€ sempre con Band 8 in regalo. La nostra panoramica si conclude con un dispositivo d’eccezione: Huawei P60 Pro è acquistabile a 1.099,9€ con cover protettiva e TWS FreeBuds 5 in omaggio. Stiamo parlando dell’ultimo top di gamma del brand, un gioiellino tech che unisce performance stellari con una fotocamera in grado di restituire scatti mozzafiato (grazie alla tecnologia XMAGE). Bello e stiloso, con un design inconfondibile (la Pearl Texture è spettacolare), un elegante display Quad Curve da 6,67″, una fotocamera con tanto di sensore principale e teleobiettivo Ultra Lightning, ricarica da 88W (anche wireless, da 50W) e tanto altro ancora!

