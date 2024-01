Microsoft Teams arriva su Android Auto: le riunioni si svolgono anche in macchina

Con il nuovo aggiornamento di Android Auto sono arrivate sul sistema di infotainment una serie di applicazioni che consentono di sfruttare al meglio la comunicazione smart anche quando si è al volante. Negli scorsi mesi abbiamo visto come Zoom e Webex si siano uniti al sistema di Google dedicato alle auto, ma nonostante fosse stata ampiamente annunciata non c’è stata traccia dell’app di Teams. Per fortuna, Microsoft ha finalmente comunicato il periodo di lancio.

Neanche in macchina si sfugge alle riunioni: Microsoft Teams arriva su Android Auto

Crediti: Google

A partire da febbraio 2024, tutti gli utenti con un sistema di infotainment Android Auto potranno sfruttare nella loro macchina Microsoft Teams, unendosi alla riunioni anche quando si è lontani dalla propria postazione oppure si è in ritardo per il lavoro. Ad annunciarlo è stata proprio la compagnia di Redmond, che nei primi giorni del nuovo anno ha aggiornato la roadmap ufficiale fornendo un periodo di lancio.

“Teams su Android Auto ti consente di partecipare facilmente alle riunioni dalla visualizzazione del calendario, chiamare rapidamente i contatti tramite la composizione rapida e visualizzare le chiamate recenti sui tuoi telefoni Android” si legge nella descrizione ufficiale dell’app di Microsoft.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana prima di poter sfruttare l’app social/lavorativa della compagnia guidata da Satya Nadella anche quando ci stiamo spostando in auto.

