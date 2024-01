Mecpow X5 Pro è l’incisore laser professionale con Air Assist che si controlla con lo smartphone

Appassionati del fai da te e amanti della tecnologia in cerca di un dispositivo professionale, completo e sicuro, Mecpow X5 Pro è la soluzione perfetta: l’incisore laser top di gamma con caratteristiche di tutto rispetto, un’area di lavoro ampia e il WiFi. Ecco come risparmiare grazie la nuovo codice sconto targato Geekbuying (e c’è anche la spedizione EU gratis).

Codice sconto Mecpow X5 Pro: come risparmiare sull’acquisto dell’incisore laser professionale da 33W

Dotato di un’area di lavoro da 600 x 600 mm ed un laser da 0,08 x 0,1 mm con una potenza di 33W, l’incisore Mecpow X5 Pro offre la massima precisione ed una velocità di 28.000 mm/min. Inoltre è presente un modulo Air Assist, con una ventola di raffreddamento per il laser. Il risultato è un’incisione pulita, senza effetto bruciato e in tempi rapidi. Ovviamente non mancano le funzioni dedicate alla sicurezza, come il blocco automatico e il rilevamento di eventuali fiamme; inoltre è presente anche un pulsante per l’arresto manuale di emergenza. Il dispositivo è in grado di tagliare legno (15 mm), acrilico (12 mm) e acciaio inossidabile (0,1 mm) con un singolo passaggio. La connettività WiFi è utile per lavorare senza l’ingombro dei fili e grazie all’app dedicata è possibile anche gestire il tutto direttamente tramite smartphone.

L’incisore laser Mecpow X5 Pro scende a 799€ su Geekbuying con il codice sconto dedicato e la spedizione gratis dall’Europa. Si tratta sicuramente di una cifra importante, ma parliamo pur sempre di una soluzione professionale da 33W, con connettività WiFi e ventola di raffreddamento per il laser: insomma, un prodotto utile sia per utenti esperti che per neofiti ormai pronti a passare al livello successivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

