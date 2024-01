Huawei P70 porterà innovazioni per fotocamere e antenne 5G

Ogni volta che deve uscire un nuovo top di gamma come quelli della serie Huawei P70, ci si chiede quali saranno le novità tecnologiche portate sul piatto. Huawei ci ha spesso abituato alla presentazione di innovazioni di vario tipo, specialmente in comparti come quello di fotocamera e connettività, dove per anni è stata leader di settore. Nel periodo successivo al ban USA, l’impatto di Huawei nell’evoluzione del settore degli smartphone è venuto meno, ma l’impressione è che il lancio della serie Mate 60 rappresenti un ritorno alle origini.

Le indiscrezioni parlano delle novità della serie Huawei P70 per fotocamere e connettività

Le ultime indiscrezioni riportate sul social cinese Weibo da parte dell’insider FixedFocus parlano di alcuni brevetti depositati che potrebbero riguardare la succitata serie Huawei P70. Una di queste riguarda una nuova struttura per le antenne radio utilizzate per la connettività 4G/5G ad alta efficienza, grazie alla capacità di trasmettere le onde radio omni-direzionalmente in modo uniforme e in ogni direzione.

L’altro brevetto riguarda invece un sensore fotografico miniaturizzato ad alta velocità, utile per ridurre lo spessore e quindi l’ingombro del modulo fotografico ma allo stesso tempo avere un’alta sensibilità alla luce, a beneficio di nitidezza e dettagli. Trattandosi di brevetti, è tutt’altro che certo che vedremo queste innovazioni a bordo di Huawei P70, P70 Pro e/o P70 Art. I rumor parlano anche di un nuovo SoC Kirin proprietario, così come un nuovo look e varie novità fotografiche, e c’è anche una possibile data di presentazione.

