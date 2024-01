Huawei P70 Art: un vero camera phone, fra sensori, lenti e teleobiettivi

Aggiornamento 04/01: nuovi dettagli sull’ultra-grandangolare, li trovate nell’articolo.

Un tempo avremmo dato pressoché per scontato che al MWC 2024 di Barcellona avremmo assistito all’esordio di Huawei P70, P70 Pro e P70 Art, ma dopo il ban USA niente è più così ovvio, anzi. La serie P50 debuttò nell’estate 2021, quella P60 nel marzo 2023, in entrambi i casi con eventi dedicati esclusivamente alla Cina. Tuttavia, l’impressione è che il 2024 possa segnare l’anno del rilancio Global di Huawei, pertanto la curiosità attorno a un camera phone come P70 Art è più alta del solito.

Come dovrebbe evolversi la fotocamera del futuro Huawei P70 Art

Dopo non averli adottati per la serie P60, Huawei P70 Art sarebbe il primo smartphone della compagnia cinese ad avere dalla sua un sensore 1″-type. Non sarebbe il nuovissimo Sony LYT-900, quello che troveremo su Xiaomi 14 Ultra, OPPO Find X7 Pro e vivo X100 Pro+, bensì il più conosciuto Sony IMX989 presente su Xiaomi 13 Pro/Ultra, OPPO Find X6 Pro e vivo X100 Pro.

L’azienda starebbe anche testando l’OmniVision OV50H da 1/1.3″ e 1.2 μm da 50 MP, il cui utilizzo potrebbe però essere legato alle altre focali. In particolare il teleobiettivo periscopiale, che si vocifera sarà utilizzato su tutti e tre i modelli, con un sensore da 1/3.6″ su P70 e da 1/2.5″ su P70 Pro e P70 Art per uno zoom ottico 4x da 100 mm, più avanzato di quello 3.5x di P60 Art e con apertura f/2.5.

L’altra novità riguarderebbe l’utilizzo delle cosiddette lenti ibride fornite da Largan e Sunny Optical: anziché essere realizzate interamente in plastica come quelle 7P o 8P (cioè con 7/8 elementi plastici) sarebbero di tipo 1G+6P, con l’aggiunta di un elemento in vetro che migliorerebbe nitidezza e qualità dell’immagine, ridurrebbe le aberrazioni cromatiche e renderebbe le lenti più resistenti, sottili e leggere. Un miglioramento in termini di lenti ci sarebbe anche per l’ultra-grandangolare: saranno targate Genius Electronic Optical, fornitore di fascia alta che realizza anche quelle usate da Apple.

Ci sono tutte le carte in regola affinché la serie Huawei P70 salga nelle vendite rispetto alla serie P60: secondo le previsioni di Ming-Chi Kuo, le spedizioni saliranno del +100/120% su base annuale, e nel mentre è spuntata anche una data di presentazione.

