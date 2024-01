Non solo Redmi Note 13: in Italia anche nuovi smartwatch e cuffie

Adesso è ufficiale: la serie Redmi Note 13 ha debuttato fuori dalla Cina, prima con il lancio Global per il mercato internazionale e a breve anche in Italia. Pochi giorni fa, la divisione italiana di Xiaomi ne ha annunciato la data di presentazione, per un evento che rappresenterà l’ultimo capitolo della celeberrima saga di smartphone che tanto ha fatto per l’identità del brand cinese. Proprio per questo, le novità non si esauriranno lato smartphone, allargandosi anche a Redmi Watch 4, Buds 5 e Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4 e Redmi Buds 5/5 Pro: il lancio accompagnerà quello della serie Note 13

A dircelo non sono le classiche indiscrezioni pre-lancio bensì il sito stesso di Xiaomi Global, che nella stessa pagina dedicata alla prossima uscita della serie Redmi Note 13 ha inserito anche i succitati prodotti, che quindi accompagneranno il debutto dei nuovi smartphone. Appuntamento quindi al 15 gennaio, il giorno in cui scopriremo non tanto le caratteristiche quanto il prezzo dei nuovi gadget, dato che sono già stati presentati in Cina.

Presentato lo scorso novembre, Redmi Watch 4 è il primo smartwatch Redmi basato su HyperOS, è in lega di alluminio con corona rotante, certificazione IP68, display quadrato OLED da 1,97″ a 60 Hz, batteria da 470 mAh con 20 giorni d’autonomia, sensore di battiti cardiaci, SpO2, oltre 150 modalità sportive e connettività GPS. Ci sono poi le Redmi Buds 5, cuffie in-ear true wireless con cancellazione attiva del rumore, driver da 12,4 mm e autonomia fino a 40 ore, mentre le Redmi Buds 5 Pro vantano il rilevamento delle orecchie, una cancellazione ANC più potente, codec LHDC 5.0, audio spaziale e ricarica wireless.

